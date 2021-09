Wouter Gudde heeft vermoeden waar pitch invaders vandaan komen

Donderdag, 23 september 2021 om 08:39 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:46

De kans is groot dat de veldbestormers bij het duel tussen FC Groningen en Vitesse (0-1) afkomstig zijn van een studentenontgroening, zo bevestigde algemeen directeur Wouter Gudde na afloop van de wedstrijd voor de camera van ESPN. Voor aanvang van de tweede helft ging het volledig mis in stadion Euroborg, toen doelman Markus Schubert iets naar zijn hoofd gegooid kreeg en vijf supporters het veld betraden en minutenlang uit handen wisten te blijven van de beveiliging. Tot overmaat van ramp had de thuisploeg toen al twee rode kaarten gezien en werd het duel gestaakt door scheidsrechter Allard Lindhout.

Ook Gudde zag dat Schubert een voorwerp naar zijn hoofd geslingerd kreeg van de supporters van FC Groningen. "Voor ons is het natuurlijk een waardeloze avond", gaf een zichtbaar teleurgestelde Gudde na afloop toe. "Er zijn volgens mij twee dingen gebeurd. Het eerste is dat het lijkt alsof er een beker vol met bier tegen het hoofd van de keeper van Vitesse komt, dat weten we nog niet en dat gaan we onderzoeken. Als blijkt dat dat zo is gaan we kijken of we de gooier kunnen identificeren en een passende straf op kunnen leggen."

FC Groningen - Vitesse is stilgelegd omdat doelman Schubert een voorwerp naar zijn hoofd kreeg gegooid ??



?? ESPN 3

#?? #GROVIT pic.twitter.com/aCD9F97Owu — ESPN NL (@ESPNnl) September 22, 2021

Toen Gudde samen met trainer Danny Buijs zelf de emoties bij de supporters van Groningen probeerde in te dimmen, klommen aan de andere kant van het veld een vijftal veldbestormers over de boarding. "Dat mag onze organisatie sowieso niet overkomen", gaat Gudde verder. "Die hebben we gelukkig wel weten te identificeren en die zullen ook een passende straf krijgen. We hebben het vermoeden dat het met een studentenontgroening te maken heeft, maar ik heb nog geen contact gehad met de afdeling veiligheid. Geluk bij een ongeluk is dat ze in ieder geval geïdentificeerd zijn."

Scheidsrechter Allard Lindhout gaf na afloop toe dat er voor hem niks anders op zat dan het duel tijdelijk te staken. "Je hoorde natuurlijk al aan het rumoer in het stadion dat er iets gaande was", aldus Lindhout. "Ik heb het zelf niet waargenomen. De thuisclub is in dit geval verantwoordelijk voor de veiligheid en die moet altijd gewaarborgd kunnen worden voor de spelers. Spelers moeten zich veilig kunnen voelen en dat was in deze situatie niet het geval. Hoe de veiligheid van spelers in de procedure verbeterd kan worden? Ik hoop dat de mensen die daar verstand van hebben daar een wijs besluit in kunnen nemen."