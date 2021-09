Vink: ‘We leggen de lat heel erg hoog, we willen geniale dingen van hem zien’

Donderdag, 23 september 2021 om 08:06 • Chris Meijer

Joey Veerman nam woensdagavond een doelpunt voor zijn rekening in het met 3-1 verloren uitduel met Feyenoord. Marciano Vink genoot van de treffer van de 22-jarige middenvelder van sc Heerenveen. Ondanks dat de analist in de studio van ESPN concludeert dat het voor Veerman ‘lastig’ was tegen Feyenoord, acht hij hem klaar voor een stap naar een topclub.

“Tegen dit Feyenoord is het ook voor hem lastig”, zo begint Vink. “Je bent ook afhankelijk van wat om je heen staat. Hoe je de bal aangespeeld krijgt, waar je de bal aangespeeld krijgt. Weet je wat het is? We hebben genoeg topwedstrijden gezien en genoeg middenvelders beoordeeld, ook die bij topclubs spelen. Die laten het ook niet altijd zien.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“We leggen voor Joey de lat wel heel erg hoog, we willen geniale dingen van hem zien”, vervolgt de analist. “Maar niet iedereen presteert bij een topclub geniaal. We hebben PSV gezien, daar liepen ook drie middenvelders bij wie het er niet uit kwam. Ik denk dat Veerman makkelijk bij een topclub kan spelen, hij zal in een groot deel van de wedstrijden het laten zien. We moeten hem niet meer langs de topclubmeetlat leggen, we weten wat hij kan en waar hij toe in staat is. Ik denk dat het genoeg is.”

“Ik denk dat we heel veel mogelijkheden hebben gehad, waarbij we de laatste bal steeds verkeerd speelden. Dat hebben we de laatste weken al vaker gehad en dat is wel frustrerend”, oordeelde Veerman zelf voor de camera van ESPN. Tijdens de warming-up riepen Feyenoord-supporters Hé Joey, volgend jaar hier! naar hem. “Dat hoor je wel, dat klopt. Het is leuk om te horen. Maar over de transferperiode is genoeg gezegd nu. We hebben een heel leuk team en ik heb het prima naar mijn zin, dus ik ben blij dat ‘ie dicht is.”