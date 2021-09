Koeman verraste Laporta met statement: ‘Ik denk dat het niet nodig was’

Donderdag, 23 september 2021 om 07:48 • Chris Meijer

Ronald Koeman heeft Barcelona-president Joan Laporta verrast met het statement dat hij woensdag maakte tijdens de persconferentie in aanloop naar de uitwedstrijd tegen Cádiz. Laporta vertelt aan Spaanse media dat het bestuur van Barcelona pas op het laatste moment op de hoogte werd gebracht van het plan van Koeman. De voorzitter van Barcelona stelt dat de actie van Koeman ‘misschien niet nodig’ was.

“We kwamen er op het laatste moment achter dat hij een statement wilde maken. Hij heeft de verplichting om aanwezig te zijn bij de persconferentie en is vrij om zich daarin te uiten zoals hij dat wil. We respecteren het besluit van de trainer”, gaf Laporta te kennen. “We zitten in een moeilijke situatie en we kunnen wat meer rust goed gebruiken. De moeilijke situatie kunnen we overkomen met resultaten, dus ik hoop dat we een goed resultaat zullen boeken tegen Cádiz.”

Laporta - die al naar Andalusië was afgereisd voor een bijeenkomst van verschillende fanclubs van Barcelona - sprak zich enkele uren later harder uit tegen het statement van Koeman. “Ik denk dat het niet nodig was. Als je vragen beantwoordt, kun je jezelf altijd beter uitdrukken”, zei Laporta. “De trainer is altijd afhankelijk van de resultaten en het spel. Hij gaat hier niet alleen om de resultaten, maar ook om het spel. Ronald weet dat en zal zich als een professional opstellen.”

Koeman las woensdag tijdens de persconferentie een statement voor en vertrok vervolgens zonder vragen van de aanwezige journalisten te beantwoorden. “De financiële situatie van de club hangt samen met de sportieve prestaties, dus we moeten de ploeg opnieuw opbouwen zonder dat we grote investeringen kunnen doen", maakte Koeman duidelijk. "Gelukkig leidt een wederopbouw ertoe dat jonge spelers kansen krijgen, zoals Xavi en Iniesta in hun tijd, maar geduld is belangrijk. Een hoge eindklassering in LaLiga zou een succes zijn."

"In de Champions League kunnen we geen wonderen verwachten", vervolgde de oefenmeester. "De nederlaag tegen Bayern moet vanuit dat perspectief worden bekeken. De ploeg moet in woord en gebaar worden gesteund in deze situatie. De pers ziet ook in dat dit proces plaatsvindt. Dit is niet de eerste keer dat de club in deze situatie is terechtgekomen. We rekenen op jullie steun in deze moeilijke tijden. Als ploeg zijn we blij met de steun die we kregen tegen Granada. Visca el Barça!."