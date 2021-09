Buijs én Letsch boos na bizarre wedstrijd: ‘Dit mag never nooit gebeuren’

Donderdag, 23 september 2021 om 06:57 • Chris Meijer • Laatste update: 06:59

De wedstrijd tussen FC Groningen en Vitesse verliep woensdagavond uitermate chaotisch. Mike te Wierik en Daniël van Kaam kregen voor rust al een rode kaart van scheidsrechter Allard Lindhout, er kwamen meerdere streakers op het veld en het duel lag tijdelijk stil, nadat Vitesse-doelman Marcus Schubert geraakt werd door een voorwerp uit het publiek. Zowel Danny Buijs als Thomas Letsch is voor de camera van ESPN niet te spreken na afloop van het duel.

“Ik zag dat Mike en Openda naar de bal toegingen”, begint Buijs, gevraagd naar de rode kaart voor Te Wierik. “Mike zat aan de buitenkant van Openda, daar moet hij in mijn ogen blijven. Dan gaat Openda zijn lichaam erin zetten en is het een overtreding. Op het laatste moment wil Mike terug naar de binnenkant en komen ze in een valpartij terecht. Daarbij zie je dat Mike op de voet staat van Openda, maar daar is never nooit sprake van een bewuste actie. Hij kijkt de andere kant op, maakt geen trappende beweging. Ze glijden door door hun snelheid. Als je gevoetbald hebt, mag ik toch hopen dat dit geen rode kaart is.”

“De regel is: de VAR grijpt in als er sprake is van een honderd procent fout. Prima regel. Als je vervolgens anderhalve minuut naar dat scherm moet kijken naar veertien herhalingen in slowmotion...”, gaat de trainer van FC Groningen verder. “Dat is van invloed op de keuze die je gaat maken. Als het overduidelijk is, hoef je het één keer te zien. Of eigenlijk niet te zien. Het is misschien een goed idee om ex-voetballers bij de VAR neer te zetten.”

Vervolgens wordt Buijs gevraagd naar het incident met Schubert. “Voor ons was het belletje nog niet gegaan om naar buiten te gaan. Toen het belletje wel ging en we op het punt stonden om naar buiten te gaan, zag ik op televisie dat het gaande was op het veld. Ik zei tegen die jongens: wacht even, ik ga even kijken en proberen de emotie van onze supporters weg te halen. Ik wist niet eens wat er gebeurd was, maar er kwamen een aantal Vitesse-spelers op me af sprinten. Die waren boos op mij.”

“Ik heb zelf ook op de tribune gestaan bij een andere club. Soms doen mensen dingen waarvan ze denken als ze naar huis rijden: hoe is het mogelijk dat ik dat gedaan heb? Ik heb ook weleens dingen geroepen. Je kan met dit gedrag spelers verwonden en dat mag never nooit gebeuren”, besluit Buijs. Schubert legt uit dat hij op zijn hoofd werd geraakt toen hij een bal pakte. “Ik begreep dat alle ploeggenoten op me af kwamen en toen werd er nog meer gegooid. We hebben een geweldig team, iedereen staat voor elkaar klaar. Daar ben ik dankbaar voor. Terug in de kleedkamer hoorden we weinig. We hoopten dat we verder zouden kunnen gaan.”

“Ik zag Markus op de grond liggen met pijn aan zijn hoofd”, voegt Vitesse-trainer Thomas Letsch toe. “Pas later zag ik dat hij was geraakt met een volle beker bier. Iedereen rende ernaartoe om de spelers te beschermen, want ze bleven gooien. Het is ongelooflijk dat ze niet stopten. Maar ik wil de schuld niet bij Groningen leggen. Soms zijn een of twee individuen genoeg om dit te laten gebeuren. Voor mij is dit natuurlijk onacceptabel.”