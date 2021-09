Schmidt is kritiek op wisselbeleid beu: ‘Ik ben een coach en jij een journalist’

Donderdag, 23 september 2021 om 00:10 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 00:22

Roger Schmidt kroop woensdagavond met PSV door het oog van de naald op bezoek bij Go Ahead Eagles. De Eindhovenaren keken lange tijd tegen een 1-1 stand aan, maar trokken uiteindelijk toch nog aan het langste eind via Marco van Ginkel. Na afloop van het duel was Schmidt opvallend complimenteus richting de Deventer opponent en noemde hij de ploeg van Kees van Wonderen zelfs 'de beste tegenstander tot nu toe in de Eredivisie'.

"Het was een heel moeilijke wedstrijd", gaf de Duitse oefenmeester na afloop van het duel eerlijk toe voor de camera's van ESPN. "Go Ahead Eagles heeft het fantastisch gedaan met veel intensiteit. Ze vochten voor iedere bal en waren goed in de duels. Ze hebben het ons heel lastig gemaakt. We hadden het moeilijk, maar hebben uiteindelijk wel gewonnen. Voor ons is het een heel belangrijke zege. Go Ahead wist steeds de oplossing te vinden door de diepe bal voor de verdediging te gooien."

Dat Feyenoord afgelopen zondag een ruime 0-4 zege neerzette in Eindhoven, wil niet zeggen dat de ploeg van Arne Slot indruk heeft gemaakt op Schmidt. "Go Ahead Eagles had eerlijk gezegd recht op minstens een punt", deelde Schmidt de nodige complimenten uit. "Ze waren de beste ploeg waar we dit seizoen in de Eredivisie tegen gespeeld hebben. Ik vond ze echt fantastisch. Ik weet niet of ze dit iedere wedstrijd kunnen, maar in mijn ogen zijn zij hoe ze vandaag speelden de beste ploeg waar we tot nu toe tegen gespeeld hebben."

Tegenover de NOS zei Schmidt geen moment spijt te hebben gehad van de keuze om Van Ginkel tegen Feyenoord op de bank te houden. Tegen Go Ahead eiste de middenvelder een hoofdrol op met de winnende treffer vijf minuten voor tijd. "Dat Marco op het veld staat en het team kan dirigeren in dit soort moeilijke wedstrijden, is een klein wonder", zei Schmidt na afloop van het duel in de Adelaarshorst. "Ik ben erg blij dat hij er stond. Maar ik blijf op hem letten. Het is onmogelijk dat hij alle wedstrijden gaat spelen."

De keuze om Van Ginkel op de bank te houden afgelopen zondag, kwam Schmidt op veel kritiek te staan. "Je weet dat hij drie jaar geblesseerd is geweest, toch?", ging Schmidt nogmaals op de reserverol van zijn aanvoerder in. "Niemand geloofde dat hij nog kon voetballen. We hebben hem in een jaar tijd weer voetballer gemaakt. Hij speelde donderdagavond een zware wedstrijd tegen Real Sociedad. Geloof me: ik weet meer van belasting dan jij. Ik ben een coach en jij een journalist. Jij weet meer van journalistiek en ik meer van voetbal."