Danjuma wederom belangrijk voor Villarreal; Sevilla blijft ongeslagen

Woensdag, 22 september 2021 om 23:52 • Laatste update: 00:06

Arnaut Danjuma heeft zijn waarde voor Villarreal woensdagavond opnieuw bewezen. De linkeraanvaller mocht tegen Elche in de basis starten en wist na een uur spelen de 3-1 binnen te tikken; het werd uiteindelijk 4-1. Danjuma staat daarmee op twee doelpunten in slechts 173 gespeelde competitieminuten, een gemiddelde van één per volledige wedstrijd dus. Verder bleef Sevilla ongeslagen door met 3-1 af te rekenen van Valencia.

Villarreal - Elche 4-1

Al in de vijfde speelminuut vond Villarreal de openingstreffer. Paco Alcácer kreeg zelf de kans om uit te halen, maar de spits was niet zelfzuchtig en legde de bal af op Yeremi Pino. Het was voor de middenvelder vervolgens een koud kunstje om af te ronden: 1-0. Twee minuten later leek Elche al gelijk te maken, maar doelman Sergio Asenjo reageerde alert en pareerde de inzet. De 1-1 viel in de twintigste minuut alsnog. Vanaf de rand van het zestienmetergebied had Johan Mojica een fraai schot in huis dat naast leek te gaan, maar via de binnenkant van de rechterpaal viel de bal toch nog binnen.

Tien minuten voor rust kreeg Danjuma een grote kans om de voorsprong te herstellen. Van binnen het zestienmetergebied vuurde hij een schot af, maar zijn poging smoorde echter in de kiem. Vijf minuten voor het rustsignaal herstelde Villarreal de voordelige marge wél. Na fraai combinatiespel belandde de bal via Alcácer en Pino voor de voeten van Trigueros, die overtuigend binnenschoot: 2-1. In het tweede bedrijf was Danjuma aan zet. De Nederlander ontving een steekpass van Alcácer, waarna hij in eerste instantie op doelman Kiko Casilla stuitte. In de rebound trof Danjuma echter alsnog doel: 3-1. Uiteindelijk werd het slotakkoord gespeeld in de 93ste minuut: Alberto Moreno zette op aangeven van Boulaye Dia de 4-1 eindstand op het scorebord.

Sevilla - Valencia 3-1

De ploeg van trainer Julen Lopetegui schoot voortvarend uit de startblokken, daar de eerste kans meteen een treffer opleverde. Alejandro Papu Gómez ontving een steekpass op maat van Erik Lamela en rondde oog in oog met doelman Giorgi Mamardashvili op koelbloedige wijze af. Na een kwartier spelen werd de score verdubbeld na een knullig misverstand in de defensie van Valencia. een voorzet vanaf rechts werd door Toni Lato dusdanig van richting veranderd dat hij zijn eigen sluitpost passeerde: 2-0. In de 22ste minuut gaf het scorebord al een 3-0 tussenstand aan. Ditmaal had Fernando Reges een fraaie dieptebal in huis, waarna Rafa Mir Mamardashvili met een lobje op maat verschalkte. Na een half uur spelen bezorgde Hugo Duro zijn ploeg nog wel de eretreffer, maar in het tweede bedrijf kon de opgelopen schade niet meer hersteld worden door Valencia.

