Benzema zet absurde cijfers door; Asensio deelt mee met hattrick

Woensdag, 22 september 2021 om 23:53 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:04

Real Madrid heeft woensdag met grote overmacht de koppositie in LaLiga gegrepen. Karim Benzema was al bezig aan ongelofelijk goed seizoen en produceerde tegen Real Mallorco opnieuw liefst twee doelpunten én twee assists. Daarmee komt de Fransman na zes wedstrijden op acht goals en zeven assists in de competitie. Ondertussen maakte Marco Asensio ook nog een hattrick en scoorde ook invaller Isco: 6-1.

Al in de derde minuut had Benzema zijn doelpunt te pakken. De spits zag Josep Gayá een bal slecht aannemen en bovendien wegglijden, waarna hij weg was en binnen schoot: 1-0. Asensio zag een gevaarlijk schot gepareerd worden door Manolo Reina, maar wist even later alsnog te scoren. Een voorzet van Rodrygo belandde via de voeten van de doelman van Mallorca tot bij Asensio, die zijn voet tegen de bal zette: 2-0.

Vanuit de aftrap wist Mallorca direct de aansluitingstreffer te maken. Kang-In Lee dribbelde op hoge snelheid langs meerdere verdedigers en schoot de bal vanaf de rand van het strafschopgebied knap binnen: 2-1. Real werd niet van zijn stuk gebracht door de tegentreffer en scoorde binnen enkele minuten opnieuw. Benzema bediende de diepgaande Asensio, die door de defensie brak en het koelbloedig afrondde: 3-1.

Het bleef kansen regenen voor Real, dat een schot van Asensio op het laatste moment geblokt zag worden door Martin Valjent, en een gevaarlijke inzet van Vinícius Júnior door doelman Reina. Vlak na rust dacht Benzema zijn tweede binnen te tikken, maar de spits van Real werd teruggefloten omdat hij Joan Sastre had geduwd. Asensio zette vervolgens na een nieuwe assist van Benzema zijn hattrick op het scorebord, door van een meter of achttien hard de onderhoek te vinden: 4-1.

Real bleef de aanval zoeken en werd na 78 minuten opnieuw beloond. Benzema liep na een diepe bal van David Alaba handig weg achter de defensie van Mallorca en had geluk dat zijn inzet via twee verdedigers zodanig van richting veranderde dat Reina kansloos was: 5-1. Het was voor Benzema zijn 200ste doelpunt in het shirt van Real. De jubilaris kreeg een publiekswissel, die Asensio ook al had gehad, en zag invaller Isco binnen tikken na een goede actie van Vinícius op de linkerflank: 6-1.