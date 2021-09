Slot kiest uitblinker tegen Heerenveen: ‘Die speelde echt héél erg goed’

Woensdag, 22 september 2021 om 23:41 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:59

Feyenoord heeft woensdagavond de goede lijn in de Eredivisie doorgetrokken tegen sc Heerenveen. In eigen huis was de ploeg van trainer Arne Slot met 3-1 te sterk, mede door de honderdste Eredivisietreffer van Bryan Linssen. De spits rondde fraai af met een hakje en tekende daarmee na een uur spelen voor een verdubbeling van de score. De spits was echter niet degene waar het na afloop het meest over ging, daar Slot met Orkun Kökcü iemand anders zag uitblinken.

"Als je zondag in Eindhoven gespeeld hebt, is het prettig dat je vroeg op voorsprong komt", blikte Slot voor de camera's van ESPN terug op het duel. "Op het eind zei ik tegen twee jongens op de bank dat ik vond dat Orkun Kökcü heel goed speelde, en dat was niet als grapje bedoeld. Hij was niet de enige, maar hij deed het erg goed. Er zijn een aantal jongens die met hem omgaan en die vertelde ik dat. Ik vond dat hij heel veel energie in de wedstrijd legde en heel zuiver was aan de bal. Hij speelde echt héél erg goed."

Het artikel gaat verder onder de video Slot na ruime zege Feyenoord op PSV: 'Niet zo dat we hebben gedomineerd' Meer videos

Slot zag dat zijn ploeg er veel energie in moest stoppen tegen Heerenveen. "Dat was belangrijk om ze het voetballen onmogelijk te maken en dat hebben we goed gedaan", vervolgt de oefenmeester. "We hebben vandaag veel balbezit gehad. We kunnen veel beter aan de bal, maar volgens mij is dit wel wat supporters leuk vinden om te zien. Vanuit de kansen die Heerenveen gehad heeft is het niet gek dat zij een doelpunt gemaakt hebben. We hebben meer weggegeven dan in andere wedstrijden. Maar we moesten er ook veel energie in blijven stoppen om op voorsprong te komen. Ik vind het mooi om te zien dat ze dan doorgaan."

"Dat was een hele mooie goal, ja", reageerde de Feyenoord-trainer tot slot op de 100ste Eredivisiegoal van Linssen. "En voor dat hij het straks zelf gaat zeggen, ik heb hem welkom geheten bij de club van 100. Maar ik heb al gezegd dat goals in de eerste divisie waarschijnlijk niet tellen en dat bevestigde hij. Helaas tellen mijn honderd doelpunten in dit geval dan niet helemaal mee."