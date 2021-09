Hakimi vertolkt heldenrol voor zwak PSG; Lyon komt knap terug

Woensdag, 22 september 2021 om 22:59 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:10

Paris Saint-Germain heeft woensdag in de slotseconden puntenverlies voorkomen in de Ligue 1. Het sterrenensemble van Mauricio Pochettino kon zonder Lionel Messi niet overtuigen, maar werd gered door een late treffer van Achraf Hakimi: 1-2. Het Olympique Lyon van Peter Bosz kwam tegen Troyes terug van een achterstand, waarmee de nederlaag op bezoek bij PSG werd weggespoeld: 3-1.

FC Metz - Paris Saint-Germain 1-2

Georginio Wijnaldum startte in de basis bij PSG. Messi was door een knieblessure afwezig, terwijl Ángel Di María op de bank werd gezet. Daardoor was er een basisplaats voor Mauro Icardi, die vroeg in de wedstrijd werd weggestuurd door Neymar. De inzet van Icardi werd van de lijn gehaald, maar Achraf Hakimi kon profiteren en de rebound binnenschieten: 0-1. PSG had een optisch overwicht, al werd de ploeg van Pochettino nauwelijks gevaarlijk.

Achraf Hakimi ?? Wat een slot en wat een chaos in het slot. PSG wint op bezoek bij Metz in de extra, extra tijd ?? Achraf Hakimi is de grote man met twee goals ??#ZiggoSport #Ligue1 #FCMPSG pic.twitter.com/ANVQx0SqLv — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 22, 2021

Op slag van rust kregen de Parijzenaren de rekening gepresenteerd. Een uitdraaiende hoekschop werd binnengekopt door Boubakar Kouyaté: 1-1. Het had nog erger kunnen worden voor PSG, maar de doorgebroken Lamine Gueye slaagde er op slag van rust niet in om de bal over Keylor Navas heen te schieten. Na rust kwamen er wel spaarzame mogelijkheden voor de bezoekers. Zo probeerde Neymar het met een gekruld schot, dat net naast ging. Mbappé leek Alexandre Oukidja te verrassen met een enorme boog van afstand, maar de doelman was net op tijd terug. Metz-aanvoerder Dylan Bronn pakte in blessuretijd twee gele kaarten achter elkaar en kon inrukken. Diep in blessuretijd pakte PSG alsnog de winst. De opgestoomde Hakimi werd aangespeeld door Neymar, dribbelde van rechts naar binnen en vond de verre hoek: 1-2.

Olympique Lyon - Troyes 3-1

Na de zure 2-1 nederlaag tegen Paris Saint-Germain stond het thuisduel met Troyes voor de ploeg van Peter Bosz onder meer in het teken van revanche. Daar was in het eerste bedrijf echter weinig van terug te zien, toen de bezoeker sop slag van rust op voorsprong kwamen. Xavier Chavalerin stond aan het einde van een mooie aanval en vond de rechterhoek. Lucas Paquetá dacht twee minuten later al snel iets terug te doen, maar zag zijn poging langs de linkerpaal gaan. Na rust oogde Lyon een stuk frisser en bracht Xherdan Shaqiri de stand al snel gelijk. Met een prachtig schot vond hij de linkerbovenhoek: 1-1. De beslissing viel twintig minuten voor tijd. Emerson Palmieri kreeg het leer op de rand van de zestien voor de voeten en haalde doeltreffend uit in de linkerhoek: 2-1. Het slotakkoord kwam van de voet van Paquetá, die vrij voor de keeper werd gezet en eenvoudig voor de 3-1 kon aantekenen.