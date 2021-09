PEC eindigt doelpuntendroogte en pakt eerste punt van het seizoen

Woensdag, 22 september 2021 om 22:55 • Mart Oude Nijeweeme

PEC Zwolle heeft woensdagavond voor het eerst dit seizoen een resultaat geboekt in de Eredivisie. In eigen huis speelde de ploeg van trainer Art Langeler met 1-1 gelijk tegen Sparta Rotterdam. De treffer van Daishawn Redan na acht minuten spelen betekende tevens het eerste doelpunt van het seizoen. PEC beleeft de slechtste seizoensstart ooit in de Eredivisie en blijft hekkensluiter. Sparta moet genoegen nemen met de elfde plek met zes punten uit zes wedstrijden.

Supporters in het MAC³PARK stadion in Zwolle kregen amper de tijd om hun stoel te vinden, toen de score al na anderhalve minuut spelen geopend werd. Na goed voorbereidend werk van Aaron Meijers aan de linkerkant van het veld kon de volledig vrijstaande Vito van Crooij met het hoofd afronden: 0-1. PEC leek korte tijd van slag door de vroege dreun, maar rechtte al snel de rug via Redan. Na een knappe actie van Yuta Nakayama zorgde de spits voor zijn eerste en PEC's eerste treffer van het seizoen. PEC drong in de eerste helft nog wel aan en produceerde een poging via Dean Huiberts, maar wist daarmee Maduka Okoye niet te verrassen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook in het tweede bedrijf waren de betere kansen voor de thuisploeg. Bram van Polen dacht zijn elftal al vroeg na rust op voorsprong te koppen, maar zijn inzet uit een vrije trap van Eliano Reijnders eindigde naast het doel van Okoye. Aan de overkant mocht PEC doelman Kostas Lamprou bedanken, toen hij na een klein uur spelen in de weg lag op een inzet van Dirk Abels. De verdediger kroop met een loopactie de vijandelijke zestien in en werd bediend, maar vond de Griekse goalie op zijn pad.

Afgaande op het laatste kwart van de wedstrijd was PEC de ploeg die de zege het meest verdiende. Gervane Kastaneer probeerde het van grote afstand, maar zag zijn rolletje gepakt worden door Okoye. Ook het laatste wapenfeit van de wedstrijd kon onschadelijk worden gemaakt door de doelman van Sparta. Kenneth Paal sneed een vrije trap vanaf de linkerkant van het veld scherp voor het doel, waarna de goalie van Sparta aan een hand genoeg had om Slobodan Tedic het scoren te beletten.