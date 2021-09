Dubbelslag Til en prachtige jubileumgoal Linssen helpen Feyenoord aan zege

Woensdag, 22 september 2021 om 22:52 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:55

Feyenoord heeft zijn weg omhoog in de Eredivisie woensdag een vervolg gegeven. De ploeg van Arne Slot won in eigen huis door doelpunten van Guus Til (twee) en Bryan Linssen met 3-1 van sc Heerenveen. Linssen zette daarmee zijn honderdste Eredivisie-doelpunt op het scorebord en deed dat ook nog eens uiterst fraai met een hakje. Tussendoor deed Joey Veerman wat terug namens de Friezen. Feyenoord klimt naar de vierde plek en heeft nog een wedstrijd tegoed, terwijl Heereenveen afdaalt naar de zesde plek.

Bryan Linssen keerde bij Feyenoord terug in de basis, wat ten koste ging van Fredrik Aursnes. Marcus Pedersen, die tegen PSV nog per brancard van het veld moest, kon gewoon aan de aftrap verschijnen. De rechtsback van Feyenoord was vroeg in de wedstrijd belangrijk met een loopactie de diepte in, die op waarde werd geschat door Alireza Jahanbakhsh. De rechterspits bediende Pedersen, die de bal teruglegde naar Guus Til. De aanvallende middenvelder schoof de bal binnen en had geluk dat Erwin Mulder de bal liet glippen: 1-0.

Feyenoord drong aan in de hoop op meer, maar had moeite om er doorheen te komen. Aan de overzijde kreeg Heerenveen in de persoon van Siem de Jong twee goede mogelijkheden. De aanvallende middenvelder kreeg de bal op de rand van het strafschopgebied gelukkig voor de voeten en schoot via de sliding van Jens Toornstra over. Even later werd De Jong op dezelfde plek aangespeeld door Lucas Woudenberg, maar maaide hij over de bal heen. Jahanbakhsh probeerde het nog vanaf de punt van het strafschopgebied en mikte een paar meter over.

Na rust werd Henk Veerman weggestuurd door Tibor Halilovic. De spits van Heerenveen liftte de bal over Justin Bijlow, maar ook rakelings over het doel. Aan de overzijde schoot Jahanbakhsh de uit de kluts voor zijn voeten belandde bal binnen, maar het doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel van Bryan Linssen. Laatstgenoemde zette nog geen twee minuten later een geldige treffer op het scorebord, door een lage voorzet van Jahanbakhsh prachtig binnen te hakken: 2-0.

Heerenveen vond in de 82e minuut aansluiting dankzij Joey Veerman, die zijn tegenstander achter zijn standbeen uitkapte en de bal vanaf de rand van het strafschopgebied met links in de kruising legde: 2-1. Het bracht Feyenoord uiteindelijk niet in de problemen, omdat Til uit een voorzet van Fredrik Aursnes de bevrijdende 3-1 binnenkopte. Vlak daarvoor had Marcos Senesi nog op de lat gekopt.