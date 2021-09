Vitesse wint duel in Groningen met tweemaal rood voor rust, staking én streakers

Woensdag, 22 september 2021 om 22:25 • Mart van Mourik

Vitesse heeft woensdagavond een moeizame zege geboekt op FC Groningen. Halverwege genoten de Arnhemmers een minimale voorsprong, die tot het laatste fluitsignaal op het scorebord bleef staan: 0-1. Het duel werd gekenmerkt door vele incidenten. Voor rust kreeg de ploeg van trainer Danny Buijs al twee rode kaarten. Daarnaast werd de wedstrijd tegen het einde van de pauze tijdelijk stilgelegd nadat Vitesse-doelman Marcus Schubert geraakt werd door een voorwerp uit het publiek. Vervolgens betraden meerdere supporters het veld met louter ondergoed aan.

Halverwege genoot Vitesse een 0-1 voorsprong dankzij een treffer van Yann Gboho. De buitenspeler kreeg in het zestienmetergebied de bal voor zijn voeten van Mohamed El Hankouri, waarna Gboho fraai wegdraaide bij Bart van Hintum en in de linkerbenedenhoek raak schoot. Kort daarvoor kreeg Te Wierik een discutabele rode kaart van arbiter Allard Lindhout, die na het bekijken van de videobeelden het oordeel velde. Te Wierik leek weg te glijden, maar kwam in zijn beweging met de noppen op de enkel van Loïs Openda.

FC Groningen - Vitesse is stilgelegd omdat doelman Schubert een voorwerp naar zijn hoofd kreeg gegooid ?? ?? ESPN 3 #?? #GROVIT pic.twitter.com/aCD9F97Owu — ESPN NL (@ESPNnl) September 22, 2021

Op slag van rust trok Lindhout wederom een rode kaart, waardoor Groningen met negen man kwam te staan. Jacob Rasmussen verstuurde een lange bal van achteruit. De stuit werd volledig verkeerd ingeschat door Daniël van Kaam, die op de rand van het zestienmetergebied met zijn hand naar de bal dook en voorkwam dat Nikolai Frederiksen in balbezit kwam. Groningen is het eerste Eredivisie-team ooit dat voor rust twee directe rode kaarten pakte, al overkwam het de club ook in 2019 al tegen FC Twente.

Vlak voordat de tweede helft van start zou gaan werd het duel stilgelegd. Schubert ging sluitpost van Vitesse ging direct naar de grond en greep naar zijn hoofd, waarna hij verzorgd moest worden. Beide teams gingen terug de kleedkamer in, en uiteindelijk duurde het circa zeventien minuten voordat de wedstrijd hervat werd. Schubert hoefde niet gewisseld te worden. Tijdens de tijdelijke staking moest ook de security in het stadion nog in actie komen nadat enkele schaars geklede supporters het veld betraden.

Ondanks de forse ondertalsituatie bleef de thuisploeg na de hervatting dapper tegenstand bieden. Ook met invaller Oussama Tannane slaagden de Arnhemmers, die logischerwijs de druk flink hadden opgevoed, er niet in een nieuwe doorbraak te forceren.