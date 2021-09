Dennis Schouten onthult salaris Wilfred Genee: ‘Er is een interne rel’

Woensdag, 22 september 2021 om 21:51 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:06

Er is sprake van een interne rel bij Veronica Inside, zo weet Dennis Schouten woensdag te onthullen. Volgens de presentator van de online videoserie Roddelpraat liggen Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp in de clinch over het salaris, nu bekend is geworden dat het trio een dagelijkse talkshow krijgt. Volgens Schouten willen Derksen en Van der Gijp hetzelfde verdienen als Genee, wat nu niet het geval is.

"Het gaat nu om geld", vertelt Schouten in Roddelpraat. "Ze willen allemaal hetzelfde verdienen nu ze allemaal evenveel op televisie komen. Wilfred verdient nu 1,2 miljoen euro en de rest ongeveer zes à zeven ton. Ik werd gebeld door iemand die dicht bij het vuur staat, die wilde weten hoeveel Wilfred verdient. Ik kan niet zeggen om wie het gaat. Afgelopen maandag liep René van der Gijp naar Wilfred toe en vroeg wat hij moest vragen aan salaris. Toen zei Wilfred dat hij met acht ton wel goed zou zitten, terwijl hij zelf 1,2 miljoen verdient en naar 1,5 wil."

Dat heeft volgens Schouten voor wrijving gezorgd. "Nu weten ze dus onderling van elkaar wat ze verdienen en Wilfred speelt het niet helemaal eerlijk uit", vervolgt Schouten. "Achter de schermen is er gedoe. Dat Wilfred er met de radioshow nog iets bijverdient is prima, maar voor de show willen ze allemaal hetzelfde krijgen. Wilfred deed altijd de onderhandelingen, maar zowel René als Johan hebben gezegd dat hij dat niet meer mag doen. Dat doet nu een vriend van René van der Gijp, Rob Jansen (spelersmakelaar, red.). Het probleem is vooral dat Wilfred slim is met geld. Wilfred heeft ook veel appartementen en een pannenkoekenhuis. Dat verhuurt hij allemaal."

Het is niet voor het eerst dat Schouten zich uitlaat over Genee. De twee gingen lange tijd bevriend door het leven, maar botsten eerder dit jaar. Schouten vertrok in januari als verslaggever bij het radioprogramma Veronica Inside, dat door Genee wordt gepresenteerd, en sindsdien ligt hij overhoop met zijn voormalig leermeester. In een aflevering van zijn YouTube-programma RoddelPraat opende Schouten al eerder een frontale aanval op de tv-presentator. "De tijd dat ik Wilfred complimenten geef is voorbij", benadrukte hij woensdag nogmaals.