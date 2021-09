FC Groningen-Vitesse stilgelegd: Schubert blijft liggen na voorwerp op hoofd

Woensdag, 22 september 2021 om 21:25 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:41

Het Eredivisie-duel tussen FC Groningen en Vitesse is aan het einde van de rust gestaakt. Vlak voordat de tweede helft van start zou gaan werd doelman Markus Schubert tijdens de warming-up geraakt door een voorwerp uit het publiek. De sluitpost van Vitesse ging direct naar de grond en greep naar zijn hoofd, waarna hij verzorgd moest worden. Kort voor de pauze werd de wedstrijd ook al opgeschud, daar zowel Mike te Wierik als Daniël van Kaam met rood van het veld gestuurd werden.

Na het incident ontstond er veel opwinding in het stadion, maar het is vooralsnog onduidelijk waardoor de sluitpost geraakt is. Om de verzorgers en Schubert heen liggen overigens veel lege plastic bierglazen. “Het lijkt me niet dat dit door een leeg bierglas komt, als je hem zo ziet liggen”, zo beoordeelt Kees Kwakman het incident.

FC Groningen - Vitesse is stilgelegd omdat doelman Schubert een voorwerp naar zijn hoofd kreeg gegooid ?? ?? ESPN 3 #?? #GROVIT pic.twitter.com/aCD9F97Owu — ESPN NL (@ESPNnl) September 22, 2021

Halverwege geniet Vitesse een 0-1 voorsprong dankzij een treffer van Yann Gboho. De buitenspeler kreeg in het zestienmetergebied de bal voor zijn voeten van Mohamed El Hankouri, waarna Gboho fraai wegdraaide en in de linkerbenedenhoek raak schoot. Kort daarvoor kreeg Te Wierik een discutabele rode kaart van arbiter Allard Lindhout, die na het bekijken van de videobeelden het oordeel velde. Kwakman gaf in de pauze te kennen het niet eens te zijn met de arbitrale beslissing. “Dit is absoluut geen rode kaart. Ik snap hier helemaal niks van. Het was echt geen moment voor de VAR om de scheids te roepen, want het verpest de hele wedstrijd”, aldus de analist.

Op slag van het rustsignaal kwam Groningen zelfs met negen man te staan. Jacob Rasmussen verstuurde een dieptepass van achteruit. De stuit werd volledig verkeerd ingeschat door Van Kaam, die op de rand van het zestienmetergebied met zijn hand naar de bal dook en voorkwam dat Nikolai Frederiksen in balbezit kwam. Lindhout twijfelde geen moment en trok direct de rode kaart.