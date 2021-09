Marco van Ginkel helpt PSV aan uiterst benauwde en late zege

Woensdag, 22 september 2021 om 20:37 • Jeroen van Poppel

PSV is er woensdagavond op de valreep in geslaagd om te winnen van Go Ahead Eagles. De opnieuw sterk gewijzigde ploeg van Roger Schmidt had het 85 lang erg lastig in Deventer, maar werd uiteindelijk gered door een kopdoelpunt van Marco van Ginkel: 1-2. Dankzij de benauwde zege vindt PSV op de tweede plek weer aansluiting bij Ajax, dat één punt meer heeft. Go Ahead staat negende en kan deze speelronde nog zakken.

Bij PSV werden vijf wijzigingen doorgevoerd in de basisopstelling ten opzichte van de verloren topper tegen Feyenoord (0-4). Zo kwamen Phillipp Mwene, Ryan Thomas, Van Ginkel, Ritsu Doan en Noni Madueke in het elftal. Bij Go Ahead Eagles maakte Iñigo Córdoba zijn basisdebuut. De linkerspits kreeg ook de eerste goede kans van de wedstrijd en gleed de bal na een lage voorzet van Marc Cardona over. Aan de overzijde kwam PSV na een kwartier op voorsprong. Eran Zahavi verstuurde een steekbal op Cody Gakpo, die de bal midden voor het doel hard in de kruising joeg: 0-1.

Het artikel gaat verder onder de video Meningen PSV-fans verdeeld over prestaties van Roger Schmidt Meer videos

Twee minuten later slaagde Go Ahead erin om Córdoba vrij te spelen, maar de vleugelspits mikte in kansrijke positie recht op Joël Drommel. De wedstrijd bleef op en neer golven: Zahavi hielp een enorme kopkans om zeep door van dichtbij twee meter naast te mikken, terwijl Cordona prachtig vrij werd gespeeld door een hakje van Giannis-Fivos Botos. De spits van Go Ahead mikte vervolgens rakelings voorlangs. Op slag van rust was er nog een goede kans voor Gakpo, die op links doorbrak en een hard schot afvuurde, dat Hahn wegtikte.

Ook na rust zocht Go Ahead volop de aanval en daarvoor werd de ploeg van Kees van Wonderen na tien minuten beloond. Invaller Jordan Teze liet Córdoba op links ontsnappen, waarna de aanvaller bijna vanaf de achterlijn via de onderkant van de lat scoorde: 1-1. Drommel stond duidelijk verkeerd opgesteld en leek te rekenen op een voorzet. Vlak daarna gaf Armando Obispo een enorme kans weg door de bal in de eigen zestienmeter te verliezen, waarna Córdoba recht op Drommel schoot.

Madueke moest zich even later laten vervangen, ogenschijnlijk met een spierblessure. Go Ahead bleef aandringen, maar de beste kansen waren in de tegenaanval voor PSV. Gakpo stormde na een combinatie met Carlos Vinícius door, maar kon de bal in de zestien net niet genoeg kracht meegeven. Yorbe Vertessen kreeg een vrije schietkans vanaf de linkerzijde van de zestien en mikte vrij hoog over. In de 86e minuut kwam PSV opnieuw op voorsprong, toen Van Ginkel uit een hoekschop van Gakpo in alle vrijheid raak kopte: 1-2. Gakpo had de wedstrijd moeten beslissen, maar schoot van twaalf meter net naast. Isac Lidberg had in de slotseconden de gelijkmaker op de schoen na een doorgeschoten lange bal, maar schoot op Drommel.