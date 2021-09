Marciano Vink slacht complete linie van PSV: ‘Het is los zand’

Woensdag, 22 september 2021 om 19:48 • Jeroen van Poppel

PSV staat in de rust van de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles met 0-1 voor, maar Marciano Vink is nog niet onder de indruk van de ploeg van Roger Schmidt. Vink vindt met name het middenveld van de Eindhovenaren uit de toon vallen. Daar spelen Marco van Ginkel en Ryan Thomas als controlerende spelers, terwijl Ritsu Doan op tien de vervanger is van de geblesseerde Mario Götze.

"Go Ahead heeft het betere van het spel, bij PSV zie ik gewoon geen combinatie", zegt Vink bij ESPN. "Er zijn momenten dat de organisatie gewoon helemaal weg is. Go Ahead voetbalt er eigenlijk relatief eenvoudig doorheen, als zij op het einde ook nog eens betere keuzes gaan maken... Het klopt gewoon niet bij PSV op het middenveld. Thomas moet denk ik de kar trekken, want Van Ginkel doet het niet. Kan het niet, doet het niet, ik weet het niet. Het ziet er heel kwetsbaar uit."

Cody Gakpo toont zijn klasse! ? @PSV op voorsprong in De Adelaarshorst.



?? #GAEPSV zie je nu LIVE op ESPN 2 pic.twitter.com/kLRxAHPics — ESPN NL (@ESPNnl) September 22, 2021

"Dan komt het van Thomas af en die speelt in een positie waar hij normaal niet echt voetbalt", vervolgt Vink. "Ik denk dat hij meer gewend is om op tien in te vallen. Doan zou het moeten brengen, die doet het ook niet. Dus je hebt een middenveld van drie man... het is gewoon los zand. Maar het ligt niet alleen aan Thomas, dat wil ik nog even duidelijk maken."

Pierre van Hooijdonk, die ook aanwezig is als analist, prijst Cody Gakpo voor zijn doelpunt in de eerste helft. "Een fantastische goal", aldus Van Hooijdonk. "Balletje buitenkant voet ook heel erg mooi van Zahavi, maar het zit hem met name in de handelingssnelheid: één tik met zijn rechts en boem met zijn rechter. Nee, dit kun je eigenlijk niet verdedigen, het gaat zo snel. En de afwerking in de kruising."