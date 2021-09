Eto'o wijst beste spits ter wereld aan: 'Hij krijgt veel te weinig erkenning'

Woensdag, 22 september 2021 om 19:29 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:37

Samuel Eto'o beschouwt Karim Benzema als de beste spits ter wereld op dit moment. De oud-aanvaller van onder meer Barcelona en Internazionale vindt dat Benzema ondergewaardeerd wordt en zelfs een Ballon d'Or verdient. "Real Madrid kan met Benzema bogen op de beste spits ter wereld", zegt Benzema in gesprek met AS.

Benzema maakt al jaren indruk bij Real Madrid en staat dit seizoen na zes officiële wedstrijden op liefst zes doelpunten en vijf assists. Met directe betrokkenheid bij elf treffers is Benzema koploper in de topcompetities en troeft hij ook Erling Braut Haaland (zeven goals, drie assist) en Robert Lewandowski (zeven doelpunten) af. "Het is duidelijk dat hij niet de voetbalerkenning krijgt die hij verdient", zegt Eto'o over Benzema. "Maar in het voetbal gebeurt dat wel vaker."

Volgens Eto'o, die zelf ook voor Real Madrid speelde, moet Benzema daarvoor beloond worden. "Wat mij betreft is hij een van de spelers die het al jaren verdiende om een Ballon d'Or te winnen. Maar er zijn altijd veel van zulke spelers geweest: Raúl, Paolo Maldini, Roberto Carlos... Zeer grote spelers die deze individuele prijs nooit hebben gewonnen", roept Eto'o in herinnering.

Eto'o spreekt zich verder uit over Kylian Mbappé, die bezig lijkt aan zijn laatste seizoen bij Paris Saint-Germain, om daarna naar Real te verkassen. "Ik ben blij dat hij nog steeds bij PSG zit", zegt Eto'o. "Als je ziet dat de twee monsters uit het topvoetbal, Cristiano Ronaldo en Lionel Messi, al op leeftijd beginnen te raken, zullen anderen moeten opstaan om hun plaats in te nemen. Kylian is een van de spelers die naar voren zal komen. En Haaland? Haaland is een beest, maar Kylian is Kylian."

Overigens maakte Eto'o woensdag officieel bekend te gaan voor het presidentschap bij de Kameroense voetbalbond. De oud-spits, met 56 doelpunten de recordtopscorer aller tijden van zijn land, wil Kameroen weer op de kaart zetten in het voetbal. Zo heeft Eto'o plannen om zich met zijn land kandidaat te stellen voor het organiseren van de Arfika Cup.