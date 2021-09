Franse justitie eist gevangenisstraf voor man die Dimitri Payet te lijf ging

Woensdag, 22 september 2021 om 19:13 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:17

De ongeregeldheden tijdens de wedstrijd tussen OGC Nice en Olympique Marseille krijgt voor één supporter een heel vervelend staartje. Tony C., die tijdens de bewuste avond eind augustus Dimitri Payet aanviel, heeft een gevangenisstraf tegen zich geëist horen worden. De Franse officier van justitie heeft de supporter van Nice een celstraf van een jaar opgelegd, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Volgende week volgt de definitieve uitspraak in deze zaak.

Op 22 augustus ging het helemaal mis toen spelers van Marseille het aan de stok kregen met supporters van Nice. Een van de fans van de thuisploeg ging daarbij dusdanig door het lint dat hij fysiek contact zocht met Payet. Woensdag in de rechtbank legde hij uit hoe het zo ver heeft kunnen komen. "Toen ik zag dat Payet met spullen gooide naar het publiek, werd het zwart voor m'n ogen", verklaarde Tony C. "Ik hoop niet als voorbeeld te worden behandeld."

???????? ???? ???? ?????? ?????? Het gaat helemaal mis aan de Franse zuidkust. Fans van Nice gaan het veld op en proberen te vechten met spelers van Marseille... De wedstrijd ligt voorlopig stil.#ZiggoSport #Ligue1 #OGCNOM pic.twitter.com/44kBOf6ebX — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 22, 2021

De verdachte benadrukte dat hij geen hooligan is. "Ik heb in 28 jaar niets fout gedaan, ik ben geen hooligan." Ondanks de verzachtende woorden toonde de officier van justitie weinig medeleven en werd een celstraf van een jaar opgelegd, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Tony C. loopt bovendien het risico om een stadionverbod te krijgen voor de komende vijf jaar. "Tony C. heeft de feestelijke stemming in het voetbal verpest. Hij is een slecht voorbeeld voor de voetbalfan", zo sprak de officier.

Marseille weigerde na de onderbreking de wedstrijd uit te spelen, waarna later werd besloten dat het restant van het duel op neutraal terrein moet worden afgewerkt. Nice moet daarnaast drie wedstrijden zonder publiek spelen. Afgelopen weekend ging het voor de tweede keer mis in de Ligue 1, toen fans van RC Lens de confrontatie zochten met supporters van het bezoekende Nice. De wedstrijd werd tijdelijk gestaakt, maar kon later hervat worden. Stewards wisten een echte confrontatie te voorkomen.