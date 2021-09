Slot voert één wijziging door en grijpt terug op drie middenvelders

Woensdag, 22 september 2021 om 19:44 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:48

De opstelling van Feyenoord voor de competitiewedstrijd tegen sc Heerenveen van woensdagavond is bekend. Trainer Arne Slot voert één wijziging door in zijn basiselftal ten opzichte van de klinkende 0-4 zege op PSV van afgelopen zondag. Bryan Linssen keert terug in de basis, wat ten koste gaat van Fredrik Aursnes. De wedstrijd tussen Feyenoord en Heerenveen begint om 21.00 uur in De Kuip en staat onder leiding van scheidsrechter Martin van den Kerkhof.

Slot begon afgelopen zondag opvallend genoeg zonder Linssen en koos in plaats daarvan met Jens Toornstra voor een extra middenvelder. Linssen kwam uiteindelijk twintig minuten voor tijd wel binnen de lijnen en was niet veel later trefzeker. Het plan van Slot werd voortreffelijk uitgevoerd door zijn ploeg, daar de Rotterdammers met liefst 0-4 wonnen. Tegen Heerenveen grijpt Slot terug op zijn gebruikelijke systeem en stuurt hij met Jens Toornstra, Orkun Kökçü en Guus Til drie middenvelders het veld in.

Marcus Pedersen viel tegen PSV geblesseerd uit met een ogenschijnlijk zware blessure. De verdediger kwam hard in botsing met ploeggenoot Gernot Trauner en moest het veld per brancard verlaten, maar is fit genoeg om te starten. Hij wordt in de verdediging geassisteerd door Trauner, Marcos Senesi en Tyrell Malacia. Voorin wordt Linssen geflankeerd door Alireza Jahanbakhsh en Luis Sinisterra.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Trauner, Senesi, Malacia; Til, Toornstra, Kökçü; Sinisterra, Jahanbakhsh, Linssen