‘Topkandidaat voor opvolging Koeman kan contract eenzijdig opzeggen’

Woensdag, 22 september 2021 om 18:20 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:02

Roberto Martínez is de belangrijkste kandidaat bij Barcelona voor de opvolging van Ronald Koeman, zo is de overtuiging van diverse Spaanse media inmiddels. Sport voegt woensdag aan de berichtgeving toe dat de bondscoach van België een eenzijdige opzeggingsclausule in zijn contract heeft.

Maandag meldden Goal en ESPN al dat Martínez de favoriete nieuwe trainer is van zowel president Joan Laporta als technisch adviseur Jordi Cruijff, en ook Sport heeft die overtuiging. Martínez ligt tot en met het WK 2022 in Qatar vast bij de Belgische bond, maar zou daar dus via een clausule onderuit kunnen. De bondscoach kan op ieder moment bij België vertrekken als er een bedrag van 1,8 miljoen euro op tafel komt, zo klinkt het.

Dankzij die clausule ziet Barcelona eventuele onderhandelingen met Martínez met vertrouwen tegemoet. Anders dan vorig jaar bij Koeman zal Barça de ontsnappingsclausule bij Martínez uit eigen zak moeten betalen. Deze week werd bekend dat Koeman zélf zes miljoen euro aan de KNVB heeft overgemaakt om onder zijn verplichtingen bij het Nederlands elftal uit te kunnen. Als Koeman niet tot minimaal 2023 bij Barcelona blijft, moet de club dat bedrag alsnog aan de coach overmaken. Verder roept Sport in herinnering dat Quique Setién, de voorganger van Koeman, zijn ontslagvergoeding nog altijd niet heeft ontvangen.

Goal kwam maandag met het nieuws dat de beslissing om afscheid te nemen van Koeman intern al genomen is, maar dat gezocht wordt naar het juiste moment daarvoor. Gezien het drukke speelschema de komende twee weken, waarin vier wedstrijden worden gespeeld, lijkt Barcelona de komende interlandbreak begin oktober als een goed moment te beschouwen. Naast Martínez wordt ook Xavi genoemd, maar de huidig trainer van Al-Sadd zou niet de voorkeur genieten van Laporta.