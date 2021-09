Besiktas veroordeelt ‘illegaal gedrag’ en rekent op gepaste straf

Woensdag, 22 september 2021 om 18:18 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:49

Besiktas heeft er bij de Turkse voetbalbond op aangedrongen om Mario Balotelli een straf op te leggen. Aanleiding is het duel van dinsdagavond tussen Besiktas en Adana Demirspor. De promovendus kwam, mede door een treffer van Balotelli, terug van een 3-0 achterstand en hield een punt over aan het duel: 3-3. Na zijn doelpunt snelde de markante aanvalsleider naar de bank van Besiktas om trainer Sergen Yalcin te beledigen door met twee vingers naar zijn hoofd te wijzen. Laatstgenoemde verweet Balotelli in het verleden 'hersenloos' te zijn.

"We veroordelen de actie ten zeerste", laat Besiktas weten in een officieel statement op de website van de club. "We zijn benieuwd welke straf de speler in kwestie zal krijgen. We zullen een dergelijke actie nooit accepteren. Een voetballer met een strafblad, die illegaal en onethisch gedrag vertoonde, werd vanaf het moment dat hij binnen de lijnen kwam tot hij naar de kleedkamer ging gedoogd door de scheidsrechter en de vierde man. Het recht van onze leden om wedstrijden te kijken met daarin gezonde en sportieve waarden, mag ze nooit worden ontnomen."

De slechte relatie tussen Balotelli en Yalcin vindt zijn oorsprong in 2011, toen de Turkse oefenmeester uithaalde naar de spits na diens hakje in het fameuze oefenduel tussen Los Angeles Galaxy en Manchester City. Balotelli besloot destijds in kansrijke positie een hakje te produceren, waarna hij gewisseld werd door manager Roberto Mancini. "Deze jongen heeft geen hersens", bemoeide Yalcin zich destijds met de situatie. "Je kan een blunder maken, dat is inherent aan voetbal. Maar dit is respectloos jegens de opponent en het weerspiegelt het karakter van de speler."

Ook dinsdagavond wist Yalcin niet wat hem overkwam. "Het is de eerste keer dat ik een voetballer iets dergelijks zie doen naar de trainer van de tegenstander", reageerde de trainer van Besiktas na de wedstrijd. "Ik begrijp niet waarom hij dit heeft gedaan. Waarschijnlijk was hij gemotiveerd voor deze wedstrijd omdat hij vorig jaar niet bij ons heeft kunnen tekenen." Balotelli zelf ging via sociale media nog even door. "We hebben hersens en nog belangrijker, we hebben een groot hart. Daar zijn we trots op", benadrukte de Italiaan.