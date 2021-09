James Rodríguez verlaat Everton na een jaar via achterdeur

Woensdag, 22 september 2021 om 17:55 • Jeroen van Poppel

Het huwelijk tussen James Rodríguez en Everton is ontbonden. De dertigjarige aanvallende middenvelder neemt in ieder geval voorlopig afscheid van het Europese topvoetbal en gaat in Qatar aan de slag bij Al-Rayyan. De transfer wordt bevestigd door Everton, dat een 'niet nader genoemd bedrag' heeft ontvangen.

Marcel Brands slaagde er precies een jaar geleden in om James te bewegen tot een verrassende transfervrije overgang naar Everton. Carlo Ancelotti, op dat moment manager van the Toffees, had eerder met de Colombiaan gewerkt bij Real Madrid en had een grote hand in de transfer. James begon uitstekend in Liverpool en had na vijf Premier League-wedstrijden al drie goals en vier assists op zijn naam staan, maar daarna kwam de klad erin.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

James kampte met diverse blessures die hem telkens wekenlang aan de kant hielden, waardoor zijn avontuur bij Everton uiteindelijk niet het succes werd waar hij op had gehoopt. Toen Ancelotti afgelopen zomer besloot om terug te keren bij Real Madrid, wilde James ook vertrekken uit Engeland. Bij Everton verdiende de Zuid-Amerikaan volgens ESPN 11,5 miljoen euro per jaar, waardoor Brands graag meewerkte aan een transfer. In Qatar is de transfermarkt open tot 30 september, waardoor James naar het Midden-Oosten kon verkassen.

James neemt afscheid van Everton met 26 wedstrijden op zijn naam voor de club, waarin hij 6 keer scoorde en 9 assists gaf. Met zijn overgang naar Qatar neemt de middenvelder na elf jaar afscheid van het Europese topvoetbal. Dat avontuur begon voor hem in 2010 bij FC Porto. Na een uitstekend jaar bij AS Monaco én een glansrol op het WK 2014 volgde een toptransfer naar Real Madrid. Daar bleef hij, met een uitstap van twee seizoenen bij Bayern München, tot vorig jaar spelen.