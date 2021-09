UEFA is geïrriteerd: geen reactie van FIFA op WK-plannen

Woensdag, 22 september 2021 om 17:59 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:58

De UEFA neemt in een statement afstand van de plannen van de FIFA voor een tweejaarlijks WK. De wereldvoetbalbond gaf in mei opdracht om de mogelijkheid voor een tweejaarlijks wereldkampioenschap te onderzoeken met ingang van 2028, maar de UEFA ziet dat als Europese bond totaal niet zitten.

In het statement worden vier 'reële gevaren' genoemd die volgens de UEFA verbonden zijn aan de plannen. Zo is de bond bang voor 'de verwatering van de waarde van het nummer één wereldvoetbalevenement, waarvan de vierjaarlijkse gebeurtenis een mystiek geeft waar generaties fans mee zijn opgegroeid'. Ook is de UEFA bang dat zwakkere nationale teams worden benadeeld door reguliere wedstrijden te vervangen door eindtoernooien, waarvoor zij zich veelal niet kwalificeren.

Verder wijst de Europese bond op de belastbaarheid van de spelers, die dan gedwongen zijn om elk jaar deel te nemen aan zomerse toernooien met hoge intensiteit in plaats van een lange zomervakantie in de oneven jaren. In de plannen van de FIFA wordt het EK verplaatst: een WK in 2026, een EK in 2027 en weer een WK in 2028, en zo verder. Ook ziet de UEFA een risico voor de toekomst van vrouwentoernooien, omdat er meer mannentoernooien tegelijkertijd met de vrouwen gespeeld zullen worden, waardoor de vrouwentoernooien overschaduwd dreigen te raken.

Volgens de UEFA zijn dat slechts enkele van de ernstige zorgen die de bond heeft over het voorstel van de FIFA. Op 14 september hebben de UEFA en zijn 55 aangesloten bonden de FIFA gevraagd een speciale bijeenkomst met hen te organiseren om hun zorgen over de impact van dergelijke plannen te kunnen uiten. De UEFA heeft tot op heden nog geen antwoord van de FIFA ontvangen op dit verzoek.