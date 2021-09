PSV begint opnieuw sterk gewijzigd: basisplaats voor Madueke en Doan

Woensdag, 22 september 2021 om 17:33 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:39

De opstelling van PSV voor de competitiewedstrijd tegen Go Ahead Eagles van woensdagavond is bekend. Roger Schmidt voert opnieuw diverse wijzigingen door in zijn basisformatie en laat Ryan Thomas, Ritsu Doan en Noni Madueke starten. De wedstrijd tussen PSV en Go Ahead begint om 18.45 uur in De Adelaarshorst in Deventer.

Schmidt wilde voorafgaand aan de wedstrijd weinig loslaten over zijn opstelling. Het was wel duidelijk dat hij Mario Götze en Ibrahim Sangaré moest missen, terwijl de inzetbaarheid van Phillipp Mwene twijfelachtig was. Götze werd zondag tegen Feyenoord al gewisseld vanwege een spierblessure. Schmidt haalde in die wedstrijd ook Eran Zahavi, Davy Pröpper en Cody Gakpo voortijdig naar de kant, tot ongenoegen van de eigen supporters.

Het artikel gaat verder onder de video Meningen PSV-fans verdeeld over prestaties van Roger Schmidt Meer videos

Mwene ontbrak tegen Feyenoord door een blessure die hij vorige week donderdag in de Europa League tegen Real Sociedad opliep en keert nu terug in het elftal in plaats van Jordan Teze. Verder verdwijnt Armando Obispo uit het elftal, omdat Olivier Boscagli zijn plek achterin terug inneemt naast André Ramalho. Boscagli speelde de laatste twee wedstrijden op het middenveld van PSV. Philipp Max behoudt zijn plek als linksback.

Het controlerende blok op het middenveld bestond tegen Feyenoord nog uit Boscagli en Davy Pröpper, maar nu spelen Thomas en Marco van Ginkel op die plek. Doan begint voor het eerst dit seizoen in de basis bij PSV. De Japanner is op nummer tien de vervanger van Götze. Verder komt Madueke op rechtsbuiten in het elftal in plaats van Bruma. Gakpo en Zahavi blijven staan als linkerspits en centrumaanvaller.

Opstelling Go Ahead Eagles: n.n.b.

Opstelling PSV: Drommel; Mwene, Ramalho, Boscagli, Max; Van Ginkel, Doan, Thomas; Gakpo, Madueke, Zahavi