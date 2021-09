Foto: Ferrari van Arthur in de prak na ongeluk, middenvelder is ongedeerd

Woensdag, 22 september 2021 om 14:27 • Dominic Mostert • Laatste update: 14:42

Arthur is woensdagochtend betrokken geraakt bij een auto-ongeluk. De middenvelder van Juventus is ongedeerd, maar zijn Ferrari is wel beschadigd. Volgens fansite Juventusnews24 is het ongeluk niet veroorzaakt door Arthur, maar meer details zijn niet bekend. Hij werd na de botsing onderzocht door de medische staf op J Medical, het gezondheidscentrum van Juventus. Hij werd in juli al geopereerd aan zijn rechterbeen vanwege een blessure, waardoor hij dit seizoen nog niet in actie kwam. Voor zover bekend, heeft het ongeluk niet tot grotere schade geleid aan zijn been.