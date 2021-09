Maignan: ‘Ik ben geen slachtoffer van racisme, ik ben zwart en trots’

Woensdag, 22 september 2021 om 10:58 • Yanick Vos

AC Milan-doelman Mike Maignan werd zondag voorafgaand aan het duel met Juventus (1-1) in Turijn racistisch bejegend door supporters vanaf de tribune. De Franse sluitpost heeft via Instagram uitgebreid gereageerd op het incident in het Allianz Stadium.

Maignan gaf zondagavond tijdens de warming-up van het duel met Juventus geen krimp, toen hij te maken kreeg met racisme. Een dag later heeft hij alsnog gereageerd. “Wat wil je dat ik zeg? Dat racisme verkeerd is en dat deze fans dom zijn? Daar gaat het niet om. Ik ben niet de eerste of de laatste speler die dit overkomt. Zolang wij deze gebeurtenissen als geïsoleerde incidenten behandelen en geen alomvattende actie ondernemen, zal de geschiedenis zich blijven herhalen, steeds weer opnieuw en opnieuw”, zo opent de Fransman zijn statement op Instagram.

De doelman van i Rossoneri zegt zich af te vragen of de autoriteiten begrijpen wat de racistische uitlatingen doen met de slachtoffers. “We worden afgeschilderd als dieren. Weten zij hoe het voelt voor onze gezinnen, voor onze dierbaren die dit zien en die niet begrijpen dat het ook in 2021 nog kan gebeuren?” Volgens Maignan is hij geen ‘slachtoffer’ van racisme. “Ik ben Mike, rechtopstaand, zwart en trots. Zolang we onze stem kunnen verheffen om dingen te veranderen, zullen we dat doen.” Juventus heeft al een onderzoek ingesteld en naar verluidt zijn de supporters die zich racistisch hebben geuit al geïdentificeerd.

Het Italiaanse voetbal kampt al jaren met een probleem omtrent racisme in de stadions. Zo werd Napoli-verdediger Kalidou Koulibaly eind 2018 in een uitwedstrijd tegen Internazionale geconfronteerd met apengeluiden en andere vormen van racisme vanaf de tribune. Moise Kean werd vervolgens in zijn tijd bij Juventus tijdens een wedstrijd tegen Cagliari negentig minuten lang racistisch bejegend. De Italiaanse Serie A lanceerde eind 2019 een antiracismecampagne. Dit kwam de voetbalbond echter op felle kritiek te staan, aangezien er bij de campagne gebruik werd gemaakt van apenschilderijen.