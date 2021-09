Louis van Gaal traint Telstar: ‘Ik verwacht een eclatante 6-3 overwinning’

Woensdag, 22 september 2021 om 10:23 • Yanick Vos • Laatste update: 11:10

Louis van Gaal staat vrijdag eenmalig langs de lijn als trainer van Telstar tegen Jong AZ. De bondscoach is gestrikt door de club uit de Keuken Kampioen Divisie in kader van de stichting Spieren voor Spieren, waar hij en zijn vrouw ambassadeur van zijn. Op weg naar de wedstrijd tegen de Alkmaarders verscheen Van Gaal woensdagochtend op het veld. “De training is nog nooit zo druk bezocht”, zei voorzitter Pieter de Waard in de live-uitzending van ESPN.

Ten gunste van de stichting gaat van ieder kaartje dat verkocht wordt voor de wedstrijd 2,50 euro naar het goede doel. Ook de opbrengsten van de training gaat naar Spieren voor Spieren. "We vragen een bijdrage van 5 euro, inclusief koffie en thee", zo bracht Telstar naar buiten. Van Gaal meldde zich woensdagochtend op het complex van Telstar en verscheen om tien uur op het trainingsveld, nadat hij eerst een bespreking had gehouden met de spelersgroep.

Heuse Louis van Gaal-merchandise bij Telstar. De opbrengst van de Louis van Gaal-sjaal is voor het goede doel. pic.twitter.com/uXUQSyKvNY — Jeroen Kapteijns (@JeroenKapteijns) September 22, 2021

De training werd vrijdag live uitgezonden door ESPN en becommentarieerd door Leo Driessen en voormalig Telstar-speler Frank Korpershoek. In eerste instantie zou Van Gaal alleen langs het veld staan tegen Jong AZ als trainer, maar na overleg met Telstar-trainer Andries Jonker besloot de bondscoach dat hij ook een training zou verzorgen. “Ik denk dat het een week of acht geleden duidelijk is geworden, nadat Andries en Louis contact hebben gehad”, aldus De Waard.

Louis van Gaal houdt zich vooralsnog rustig op het trainingsveld bij Telstar en laat zich vooral bijpraten door Andries Jonker, de eigenlijke hoofdtrainer. pic.twitter.com/4YXLmkRn5p — Jeroen Kapteijns (@JeroenKapteijns) September 22, 2021

De afspraak met Van Gaal had Telstar al gemaakt toen bekend werd dat de trainer door de KNVB werd gestrikt als bondscoach. De Waard was niet bang dat Van Gaal daarom af zou zeggen. “Absoluut niet, wij kennen Louis al langer dan vandaag. Tijd is tijd en afspraak is afspraak”, aldus de voorzitter, die uitkijkt naar de wedstrijd van vrijdagavond. “Jong AZ is koploper en wij staan in de onderste regionen. Het wordt een spannend potje, maar ik heb er alle vertrouwen in. Het wordt een eclatante 6-3 overwinning. Louis brengt iets extra’s en dat kunnen we goed gebruiken als we naar de ranglijst kijken.”