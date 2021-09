Makkelijke vraag op televisie lijkt einde voor Ronald Koeman in te luiden

Woensdag, 22 september 2021 om 08:00 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:43

Barcelona weigert openlijk zijn steun voor Ronald Koeman uit te spreken. Enric Masip, adviseur van voorzitter Joan Laporta, kreeg bij TV3 de vraag of de Nederlander binnenkort zou worden ontslagen. “Ik ga geen ja of nee zeggen”, benadrukte Masip op de Catalaanse televisiezender. “Hij heeft het vertrouwen gekregen om trainer van Barcelona te zijn. Maar als je ziet dat dingen niet werken, dan is het normaal om te twijfelen.”

Met zeven punten uit drie duels was Barcelona voorafgaand aan de interlandperiode redelijk tot goed aan het nieuwe seizoen gestart. Daarna volgde echter een kansloze 0-3 nederlaag tegen Bayern München in de Champions League en een 1-1 gelijkspel in eigen huis tegen Granada. Hoewel ook Laporta inziet dat Barcelona met een gebrek aan kwaliteit kampt, is het de voorzitter naar verluidt vooral te doen om de speelwijze onder Koeman en het feit dat hij bepaalde spelers niet meer speeltijd wil geven.

Net als eerder dit jaar wordt ook nu weer de naam van Xavi genoemd als mogelijke nieuwe trainer van Barcelona. Masip gaat zijn naam niet uit de weg. “De referentie van de voorzitter is altijd Johan Cruijff geweest. Je hebt bijvoorbeeld trainers als Josep Guardiola en Xavi. Laporta heeft altijd gezegd dat Xavi op een dag Barcelona gaat trainen.” Xavi was al inzet van de verkiezingsstrijd om het voorzitterschap in maart. Hij verlengde zijn contract als trainer bij het Qatarese Al Sadd in het voorjaar echter tot medio 2023.

Masip erkent dat de schuld van ruim een miljard euro ervoor zorgt dat de beste spelers ter wereld niet langer naar Barcelona komen. "In april konden we de salarissen bijna niet betalen. Het bestuur heeft gaten gedicht, in plaats van dat het heeft kunnen bouwen aan de toekomst. De fans moeten geduld hebben en erop vertrouwen dat we de situatie kunnen rechtzetten. We zijn als een patiënt op de ic. Maar we zijn 'Barça', dat mag men niet vergeten”, sluit de adviseur met een waarschuwing af.

Koeman benadrukt deze week in gesprek met Voetbal International zijn relatie met Laporta nu in orde is. “Er zijn dingetjes geweest, maar die hebben we als volwassen mannen uitgepraat en dan ga je verder. Zo werkt dat. Daarbij ken ik hem al lang, hè. Laporta is eigenlijk een heel gezellige man met wie je prima een wijntje kan drinken. Maar hij is ook supporter. De financiële problemen van de club raken hem, hij wil het beste voor de club. Ik ook, dus daarin hebben we elkaar gevonden.”

Koeman weet echter niet voor hoelang en hij deed deze uitspraken bovendien in aanloop naar het duel met Granada. “Voor zo lang we winnen. Ik weet hoe het werkt, maar juist in dit soort moeilijke situaties haal ik het beste uit mezelf en het team naar boven.”