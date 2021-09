Politie toont beelden van mogelijke overvallers op huis van Zahavi

Woensdag, 22 september 2021 om 06:12 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 06:17

In het programma Opsporing Verzocht zijn dinsdag beelden getoond van de twee vermoedelijke daders van de overval op het huis van Eran Zahavi. Tijdens de overval werden zijn vrouw en jonge kinderen vastgebonden. Zahavi was zelf op het moment van de overval met de selectie van PSV op weg naar Tilburg voor een wedstrijd tegen Willem II in de Eredivisie. De politie is op zoek naar twee daders van ongeveer twintig jaar oud.

Op zondag 9 mei werden Zahavi’s vrouw en vier jonge kinderen overvallen in hun huis in Buitenveldert, een wijk in het stadsdeel Zuid in Amsterdam. De vrouw van Zahavi vertelde de politie dat een persoon zich voordeed als postbezorger en haar direct naar binnen duwde nadat ze de deur had opengedaan. Hoewel de vrouw van Zahavi de overvallers smeekte om de kinderen met rust te laten, werd een van hen toch onder schot gehouden en werden ze alle vier vastgebonden.

De vrouw van Zahavi werd mishandeld, geslagen met een vuurwapen en de overvallers hebben haar haar afgeknipt. “Alles om maar te vertellen waar sieraden en horloges waren”, zei een politiewoordvoerder tijdens het programma. Bij de overval, die een half uur duurde, is een mondkapje achtergebleven, maar dat spoor heeft nog niet tot een aanhouding geleid.

De overvallers hebben onder meer drie Rolex-horloges meegenomen, waaronder een Oyster Perpetual met een ijsblauwe wijzerplaat. Op bewakingsbeelden is te zien hoe de twee vermoedelijke daders op de fiets naar het huis in Amsterdam rijden en na de overval ook op de fiets vluchten. Ook zijn er compositietekeningen van de mannen gemaakt.