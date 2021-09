Radamel Falcao scoort weer en doet het later dan ooit voor Rayo

Woensdag, 22 september 2021 om 00:03 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 01:09

Radamel Falcao blijft scoren voor Rayo Vallecano. De aanvaller was afgelopen zaterdag als invaller in zijn debuutwedstrijd tegen Getafe (3-0 winst) goed voor een doelpunt en nam dinsdagavond als invaller zelfs het winnende doelpunt tegen Athletic Club (1-2) voor zijn rekening. De Colombiaan deed dit bovendien na 95 minuten en 17 seconden. Nog nooit viel een winnende treffer van Rayo in LaLiga zo laat als dinsdagavond in Bilbao.

Falcao kwam een kwartier voor tijd, bij een stand van 1-1, in het veld voor Álvaro García. Scheidsrechter José Luis Munuera Montero telde liefst zeven minuten extra tijd bij en daarin zorgde Falcao voor het klassenverschil. Na een vrije trap van een andere invaller, Bebé, vanaf de rechterkant lette geen enkele speler van Athletic op de Colombiaan, die de bal van dichtbij achter doelman Unai Simón kopte.

?? EL TIGRE ?? Let op de tijd linksboven wanneer Rayo Vallecano nog een vrije trap krijgt en uitgerekend Radamel Falcao opnieuw scoort! ????#ZiggoSport #LaLiga #AthleticRayo pic.twitter.com/wCwWUilC75 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 21, 2021

Een belangrijke overwinning voor Rayo, dat aan de laatste vier duels in LaLiga liefst tien punten heeft overgehouden. Het team van Andoni Iraola scoorde bovendien tien keer in deze duels en is voorlopig op een vierde plaats in de competitie terug te vinden. Komende zondag wacht een thuisduel met Cádiz.