Mario Balotelli is uitspraken uit 2011 niet vergeten en neemt wraak

Woensdag, 22 september 2021 om 00:27 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 01:07

Mario Balotelli heeft zich dinsdag gerevancheerd ten opzichte van Besiktas-trainer Sergen Yalcin, die in 2011 flinke kritiek uitte op de nu aanvaller van Adana Demirspor. De Italiaan viel tijdens het uitduel met Besiktas in en zorgde er mede met een heerlijke treffer voor dat een achterstand van 3-0 werd omgebogen in 3-3. Na zijn treffer rende Balotelli naar de bank van Besiktas en wees hij ten overstaan van Yalcin met twee vingers naar zijn hoofd.

Aanleiding is het fameuze oefenduel tussen Los Angeles Galaxy en Manchester City in juli 2011. Na 28 minuten spelen ging Balotelli op de doelman af en had hij de hoek voor het uitkiezen. Hij stopte echter, draaide zich om en schoot de bal met een hakbal achteloos naast. Toenmalig trainer Roberto Mancini wisselde zijn landgenoot luttele minuten later. “Dit is respectloos gedrag”, zei Yalcin naderhand. “Deze jongen heeft geen hersens. Je kan een blunder maken, dat is inherent aan voetbal. Maar dit is respectloos jegens de opponent en het weerspiegelt het karakter van de speler. Een goede beslissing van Mancini. Ik zou Balotelli zelf hebben ontslagen”, benadrukte de Turk destijds.

Balotelli stond een jaar geleden op de nominatie om naar Besiktas te gaan, maar Yalcin verzette zich tegen de komst van de aanvaller. “Ik wilde Balotelli niet”, legde de trainer naderhand uit. “De spitspositie is de belangrijkste positie bij Besiktas. Dan moet een spits geen vraagtekens in zijn hoofd hebben. Hij heeft drie tot vier jaar niet veel gespeeld, en ook al heeft hij geen blessures gehad en heeft hij wel degelijk kwaliteiten, achtte ik hem niet geschikt.” Balotelli was de uitspraken van Yalcin van jaren terug en vorig jaar blijkbaar niet vergeten en snelde na zijn 3-2 naar de bank van Besiktas. Hij wendde zich tot Yalcin en wees met zijn vingers naar zijn hoofd. Ook na afloop riep de Italiaan nog iets naar de bank.

Yalcin wist niet wat hem overkwam. “Het is de eerste keer dat ik een voetballer iets dergelijks zie doen naar de trainer van de tegenstander”, reageerde de trainer van Besiktas na de wedstrijd. “Ik begrijp niet waarom hij dit heeft gedaan. Waarschijnlijk was hij gemotiveerd voor deze wedstrijd omdat hij vorig jaar niet bij ons heeft kunnen tekenen.” Balotelli zelf ging via sociale media nog even door. “We hebben hersens en nog belangrijker, we hebben een groot hart. Daar zijn we trots op”, benadrukte de Italiaan.

Murat Sancak betreurde het voorval. “Ik had graag gezien dat het nooit was gebeurd”, erkende de voorzitter van Adana Demirspor. “Dat geldt niet alleen voor de actie van Balotelli vanavond, maar ook voor de eerdere uitspraken van Yalcin. Balotelli wordt de hele tijd gek genoemd. Een gek kan niet gek worden genoemd. Iemand heeft Balotelli duidelijk bezield.”