Ten Hag: ‘Ik vond hem de beste verdediger van Jong Oranje op het EK’

Dinsdag, 21 september 2021 om 23:30 • Chris Meijer

Perr Schuurs had dinsdagavond een basisplaats in de wedstrijd tussen Fortuna Sittard en Ajax, doordat Jurriën Timber kort voor de aftrap met buikklachten moest afhaken. Erik ten Hag vindt dat de 21-jarige centrumverdediger een goede wedstrijd heeft gespeeld tegen zijn oude club. De trainer van Ajax ziet nog steeds veel potentie in Schuurs, die volgens hem de beste speler aan de zijde van Jong Oranje was tijdens het EK van afgelopen zomer.

“Perr heeft in de voorbereiding alles gespeeld, maar is geblesseerd geraakt tegen Leeds United”, vertelt Ten Hag op de persconferentie na afloop van het door Ajax met 0-5 gewonnen duel in Sittard. Schuurs speelde dit seizoen voorlopig drie officiële wedstrijden. “Als hij niet geblesseerd was geraakt, had hij tegen PSV in de Johan Cruijff Schaal gespeeld. Dat was vervelend voor ons, de gevolgen zijn bekend. Maar ook voor hem. Timber is op die positie gekomen, hij heeft het daar vorig seizoen ook al uitstekend gedaan.”

“Die speelt ijzersterk, dus dan moet je even achteraan de rij sluiten. Perr heeft tegen Cambuur een halve wedstrijd kunnen spelen, nu een hele. Dat doet hij naar behoren”, vervolgt Ten Hag. “Als je ziet hoe Timber zich ten opzichte van het voorjaar ontwikkeld heeft, is dat natuurlijk uitstekend. Die heeft een streepje voor. Maar ik vond Schuurs de beste verdediger van Jong Oranje op het EK. Daar liet hij duidelijk zijn potentie zien, ook voor de top.” Schuurs speelde alle wedstrijden op het EK, waar Jong Oranje in de halve finale door de latere winnaar Duitsland werd uitgeschakeld.

Ten Hag deelt op de persconferentie minder positief nieuws over Davy Klaassen. De 28-jarige aanvallende middenvelder keerde met liesklachten terug van interlandverplichtingen bij Oranje, waar hij in de wedstrijden tegen Noorwegen, Montenegro en Letland aan de aftrap stond. “Dat proces gaat nog niet zoals ik zou willen. Dus ik heb geen prognose wanneer hij terug gaat keren.”