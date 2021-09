Inter in drie minuten klaar met Fiorentina; Koopmeiners wint bij basisdebuut

Dinsdag, 21 september 2021 om 22:42 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:48

Internazionale heeft met pijn en moeite zijn tweede puntenverlies in de Serie A weten te voorkomen. Op bezoek bij Fiorentina had de ploeg van Simone Inzaghi zijn handen vol, maar werd er uiteindelijk wel gewonnen. Binnen drie minuten in de tweede helft bogen de Milanezen een 1-0 achterstand om in een 1-2 voorsprong. Perisic zorgde in de slotfase voor het slotakkoord. Atalanta deed goede zaken op bezoek bij Sassuolo en won met 2-1. Teun Koopmeiners stond voor het eerst dit seizoen aan de aftrap en had samen met Marten de Roon een controlerende rol op het middenveld.

Fiorentina - Internazionale 1-3

Inzaghi voerde een aantal wijzigingen door in zijn elftal ten opzichte van de gewonnen wedstrijd tegen Bologna van afgelopen weekend, wat onder meer betekende dat Denzel Dumfries zijn basisplek kwijtraakte. De bezoekers begonnen wijvelend aan het duel en moesten toezien hoe Fiorentina in de beginfase de beste kansen noteerde. Dusan Vlahovic dacht na tien minuten spelen de score te openen met een schot richting de linkerbovenhoek, maar vond Samir Handanovic op zijn weg. Ook Alfred Duncan was ongelukkig in de afronding en zag zijn poging over het doel van Inter zeilen. Bij de derde poging van Nicolás González was het wel raak. De aanvaller stond vogelvrij bij de tweede paal en kon eenvoudig intikken: 1-0.

Na de rust kantelde het spelbeeld volledig en was het Inter wat de klok sloeg. Matteo Darmian vond ruimte om vanaf de rechterkant van de zestien uit te halen en vond de linkerhoek met een droge schuiver: 1-1. Amper drie minuten later zorgde Edin Dzeko voor een verdubbeling van de score. De spits torende hoog boven iedereen uit na een corner van Hakan Calhanoglu: 1-2. Inter drong vervolgens aan in een poging de score snel uit te breiden, maar slaagde daar via onder meer Ivan Perisic niet in. Inzaghi bracht vervolgens Dumfries binnen de lijnen en werd in het zadel geholpen door González. Laatstgenoemde pakte door aanmerkingen op de leiding binnen een minuut twee gele kaarten en brak daarmee het verzet van Fiorentina. Perisic zorgde met een intikker in de slotfase voor de definitieve nekslag: 1-3.

Atalanta - Sassuolo 2-1

Met Koopmeiners en De Roon in de basis hielp Robin Gosens Atalanta al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. De Duitser kreeg de bal op een presenteerblaadje van Ruslan Malinovskiy en hoefde enkel binnen te schuiven: 1-0. Nadat Malinovskiy niet veel later zelf ongelukkig was in de afronding, tilde Davide Zappacosta de marge wél naar twee. Op aangeven van Duván Zapata hield de verdediger zijn hoofd koel met een schot in de linkerhoek: 2-0. Sassuolo deed nog wel wat terug via een prachtig doelpunt van Domenico Berardi op slag van rust, maar verder dan de aansluitingstreffer kwamen de bezoekers niet. Abdou Harroui werd na een uur spelen binnen de lijnen gebracht.