Oranje Leeuwinnen geven juiste antwoord na 8-0 zege van Tsjechië

Dinsdag, 21 september 2021 om 22:36 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 22:39

De Oranjevrouwen hebben de tweede wedstrijd in de WK-kwalificatiereeks in winst omgezet. Vier dagen na het 1-1 gelijkspel tegen Tsjechië was het team van bondscoach Mark Parsons met 0-2 te sterk voor IJsland in Reykjavik. Door de overwinning delen de Oranje Leeuwinnen de koppositie in Groep C met Tsjechië, dat eerder vandaag met liefst 8-0 van Cyprus won: vier punten uit twee duels. Alleen de groepswinnaar plaatst zich direct voor het WK van 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland. De nummer twee speelt play-offs.

De betere Oranje-vrouwen gingen dankzij een doelpunt van Daniëlle van de Donk met een minimale voorsprong de rust in. In de eerste vijftien minuten werd de toon van de wedstrijd al gezet toen het team van Parsons het IJslandse strafschopgebied omsingelde. Dat resulteerde in kansen voor Vivianne Miedema en Van de Donk. Tussendoor moest Sari van Veenendaal wel in actie komen op een inzet in de korte hoek.

Na ruim twintig minuten spelen was het raak. Jackie Groenen leek te gaan schieten, maar koos voor een steekpass: Van de Donk, die als aanvaller speelde, schoof de bal met haar linker in de korte hoek. Het was echter niet de opmaat naar een sprankelend restant van de eerste helft. IJsland was niet in staat om het Nederland echt heel lastig te maken en hield tegelijkertijd het team van Parsons goed van zich af. De Oranje Leeuwinnen kwamen niet verder dan een mislukte poging van Jill Roord.

In het eerste kwartier na rust ging het duel op en neer, met kansen voor Lieke Martens en Sherida Spitse, terwijl een inzet van IJsland in het zijnet belandde. Groenen tekende na 65 minuten op prachtige wijze voor de 0-2: de middenvelder bedacht zich niet bij een afvallende bal en schoot van ruim twintig meter hard raak. Miedema, Van de Donk, weer Miedema en Martens misten in korte tijd kansen op de 0-3.

Oranje is de nummer vier van de wereld en trof in IJsland de huidige nummer zestien van de FIFA-ranking. De overige tegenstanders in de groep (Tsjechië, Belarus en Cyprus) staan eveneens beduidend lager op de mondiale ranglijst. Nederland is al geplaatst voor het Europees kampioenschap, dat volgend jaar in Engeland wordt gehouden.