Ten Hag: ‘Hij is een introverte jongen en die raakt al snel geïsoleerd’

Dinsdag, 21 september 2021 om 22:07 • Chris Meijer

Mohammed Kudus maakte dinsdagavond in de uitwedstrijd van Ajax tegen Fortuna Sittard (0-5 zege) zijn eerste speelminuten in de hoofdmacht van de Amsterdammers in dit seizoen en luisterde zijn rentree op met een doelpunt. De 21-jarige Ghanese middenvelder liep in de voorbereiding een enkelblessure op en was daardoor maanden uit de roulatie. Erik ten Hag is blij voor Kudus, want hij heeft volgens zijn trainer een ‘ontzettend vervelend proces’ achter de rug.

“Het is voor die jongen een nachtmerrie, ik kan het niet anders beschrijven”, zo begint Ten Hag op de persconferentie. Kudus moest al een groot deel van het vorige seizoen aan zich voorbij laten gaan wegens een knieblessure. “Als je bij een nieuwe club komt en je raakt in je eerste minuten in de Champions League geblesseerd… Dat duurt eigenlijk het hele seizoen, je loopt achter de feiten aan. Hij startte heel goed aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen, maar toen overkwam hem weer een vervelende blessure. Dan loop je wéér achter de feiten aan.”

“Zeker een jongen als hij. Hij is een introverte jongen en die raakt al snel geïsoleerd”, gaat de trainer van Ajax verder. Kudus maakte afgelopen week al speelminuten bij Jong Ajax in de wedstrijd tegen Almere City (2-4 zege) en nam ook daarin een doelpunt voor zijn rekening. “Wij doen er alles aan hem er bij te houden en dat is tot op zekere hoogte gelukt. Hij heeft daar zelf ook veel voor gedaan en ik ben ontzettend blij dat het gelukt is, dat hij weer minuten heeft kunnen maken. Je ziet zijn ongelooflijke potentie, ondanks dat hij niet nog wedstrijdfit is. Die goals zullen hem zelfvertrouwen geven.”

Ten Hag wilde voor de camera van ESPN na de 0-5 overwinning op Fortuna niet spreken van een makkelijke avond. “Zo zou je het kunnen stellen, maar dat is natuurlijk niet zo. We hebben vanaf het begin geïnvesteerd, een hoog tempo aan de dag gelegd, de tegenstander het daarmee moeilijk gemaakt en de goals afgedwongen. De instelling was goed en dat gold ook voor de samenwerking. Daar ben ik tevreden over.”

“Waar ik minder tevreden over ben, is het benutten van de kansen”, zo plaatst Ten Hag direct een kritische noot. “Het duurt te lang voordat de 0-1 valt. We moeten onszelf hogere eisen opleggen. Het ligt aan ons. De tegenstander doet alles wat binnen hun mogelijkheden ligt. Wij leggen ze een hoog tempo op en dan gaan ze fouten maken. We moeten blijven jagen. Ik wil een hongerig team zien, we moeten de lat steeds hoger leggen.”