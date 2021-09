Gravenberch vol verbazing in interview met Van Gangelen: ‘Serieus?’

Dinsdag, 21 september 2021 om 21:12

Ajax was dinsdagavond andermaal oppermachtig in de Eredivisie en liep tegen Fortuna Sittard voor de tweede wedstrijd op rij uit naar grote cijfers: 0-5. De ploeg van trainer Erik ten Hag vestigde daarmee een record. Ajax heeft na 6 speelronden een doelsaldo van +26, iets waar Ryan Gravenberch niet van op de hoogte was. De middenvelder van Ajax was duidelijk verrast toen hij door ESPN-verslaggever Jan Joost van Gangelen van dat feitje op de hoogte werd gebracht.

"Ik heb er altijd wel plezier in, dus ja ik vind het wel leuk", reageert Graveberch op de vraag of hij er nog wel plezier in heeft na twee monsterzeges op rij in de Eredivisie. "Wij vinden het niet erg natuurlijk. Je wilt gewoon winnen, dat is het. De laatste twee wedstrijden zijn makkelijk gegaan. Vorig jaar hebben we ook gezien dat het in het begin goed ging en later niet, dat kan nu natuurlijk ook weer gebeuren. Hoe het kan dat we nu zo goed zijn? We zijn een beetje in vorm, denk ik. Alles lukt."

Als Van Gangelen met het doelsaldo en bijbehorende record op de proppen komt, is Gravenberch zichtbaar verbaasd. "Serieus? Dat doen we goed", lacht Gravenberch. "Als je zo'n wedstrijd als afgelopen zaterdag ziet is het krachtsverschil heel groot. Dat komt niet vaak voor denk ik. Soms heb ik daar wel moeite mee om, als we snel op voorsprong komen, continu de focus te houden. Dan word ik een beetje te gemakkelijk. Dat mag natuurlijk niet gebeuren, maar dat blijft lastig. In de rust kwam de trainer ook naar me toe. Die zei dat ik te gemakkelijk werd. Dan moet ik de knop weer omzetten."

"Dat klopt, ik heb wel even een kritisch gesprekje met hem gehad", erkent Ten Hag na afloop voor de camera van ESPN. "Hij is zeker een leuke jongen. Gemakzuchtig ook soms, ja. Daar moet hij voor waken. Hij heeft ontzettend veel talent en heeft een ontzettende ontwikkeling doorgemaakt. Maar wil dat door blijven gaan, moet hij de lat steeds hoger leggen. Er zit zo’n potentie in, maar dat moet je er wel uithalen en dat moet hij zelf doen."

Van Gangelen trok in het interview met Gravenberch vervolgens de vergelijking met Matthijs de Ligt, die hij een aantal jaar geleden na een wedstrijd tegen Excelsior in dezelfde situatie voor de camera had staan en er uiteindelijk een transfer naar Juventus aan over hield. "Zometeen, als je bij Real Madrid speelt, moeten dat soort momenten eruit hè", prikkelt Van Gangelen de pupil van Ajax. "Dat duurt nog even", zegt Gravenberch met een knipoog.

Volgens Ten Hag is Gravenberch nog niet uitgeleerd in de Eredivisie. "Hij speelde vanavond niet zijn beste spel. Niet dat hij slecht speelt, maar hij kan veel beter. Dat is niet moeilijk. Het is een lifestyle. Als je het mentaal toelaat, gaat je niveau steeds lager worden. Dan ga je het niet volhouden. Het is alsof je op een koord loopt en op een gegeven moment val je er van af. Onder stress neemt hij de juiste beslissingen. Maar hij mag niet in die gemakzucht vervallen. Soms speculeert hij te veel, dat kan niet."