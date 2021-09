Maduro: ‘Het is super knap, zij komen erin bij Ajax en maken het verschil’

Dinsdag, 21 september 2021 om 21:05 • Chris Meijer

Hedwiges Maduro is onder de indruk van de gretigheid van de invallers van Ajax tijdens het duel met Fortuna Sittard (0-5 overwinning). De analist en oud-international zag dat Mohammed Kudus en Nicolás Tagliafico qua energie het verschil maakten aan de zijde van de Amsterdammers. Beide invallers pikten na rust een doelpunt mee namens Ajax.

“Het is super knap”, reageert Maduro in de studio van ESPN als presentator Milan van Dongen stelt dat de basiself en bank van Ajax elkaar nu lijken te versterken. “Kudus en Tagliafico komen erin en maken het verschil, qua energie vooral. Het is niet voor niets dat ze allebei scoren. Het is knap om die dynamiek erin te houden. Er is een fase geweest dat Ajax bij 0-3 gas terugnam, maar nu gaan ze gewoon door. Complimenten.”

“We kunnen elke keer zeggen hoe slecht alle tegenstanders zijn, maar we gaan deze wedstrijden nog vaker krijgen en dan kun je beter kijken wat Ajax goed doet”, zo analyseert collega-analist Arnold Bruggink na afloop. “Ze zakten echt wel wat terug in het begin van de tweede helft. Na de wisselingen gingen ze gewoon door. Dat vind ik wel bewonderenswaardig, dat die spelers geconcentreerd blijven.”

“De beleving en het plezier blijven. Je moet ook zelf gemotiveerd blijven om deze wedstrijden tot een goed einde te brengen. Er zijn ook momenten dat ze naar het doelsaldo kijken”, vervolgt Bruggink. Voor Ajax wacht nu komende zaterdag een thuiswedstrijd tegen FC Groningen. Bruggink besluit: “Ik ben benieuwd naar Groningen, die over het algemeen goed kunnen verdedigen.”