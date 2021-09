Karsdorp maakt indruk met uitstekende seizoensstart: ‘Ik kijk altijd naar hem’

Dinsdag, 21 september 2021 om 19:47 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:19

Rick Karsdorp is aan een ijzersterke seizoensstart bezig bij AS Roma. De rechtervleugelverdediger kan tot op heden rekenen op het vertrouwen van trainer José Mourinho en geldt als vaste basiskracht. Karsdorp zorgt er daarmee mede voor dat Bryan Reynolds voorlopig op de bank wordt gehouden bij de Romeinen. De van FC Dallas overgekomen belofte moet zijn eerdere merkennen in Karsdorp, al zegt hij hem wel te bewonderen.

Afgelopen weekend liep Roma pas tegen het eerste puntenverlies van het seizoen aan, toen ondanks een assist van Karsdorp met 3-2 werd verloren bij Hellas Verona. De verwachtingen van Mourinho zijn dan ook hoog gespannen in Rome. "Toen ze Mourinho aankondigden als nieuwe trainer was mijn eerste reactie: 'wauw'", vertelt Reynolds in gesprek met CBS Sports. "Het is bijzonder om samen te mogen werken met een van de beste voetbaltrainers ter wereld. Het is niet eenvoudig, omdat je altijd een goede indruk wilt maken op de manager, wie hij ook is. Maar Mourinho is een geweldige naam. Het enige wat ik kan doen is hard blijven werken in de hoop speelminuten te krijgen."

Reynolds moet tot op heden genoegen nemen met twee schamele invalbeurten, in de Conference League tegen Trabzonspor en tegen Sassuolo in de Serie A. "Je moet veel sneller en slimmer denken", trekt de verdediger de vergelijking met de MLS. "Toen ik mijn debuut maakte tegen Parma vroegen medespelers zó snel om de bal. Het kostte me tijd om te wennen. Toen ik in Dallas speelde, had ik veel meer tijd toen ik de bal kreeg en hoefde ik niet snel na te denken. Het is totaal anders dan hoe ik vroeger speelde. Vooral nu de fans weer terug zijn in het stadion. Het is alsof je op het podium staat, en wanneer het team scoort, explodeert het stadion, zoals toen Stephan El Shaarawy scoorde in de slotfase tegen Sassuolo."

De enkelvoudig international van de Verenigde Staten gunt zichzelf de tijd om zich in het elftal van Mourinho te knokken en kijkt tot die tijd geïnteresseerd naar Karsdorp. "Zelfs als ik niet speel, probeer ik naar Rick te kijken", erkent Reynolds. "Karsdorp is bezig aan een hele goede serie wedstrijden. Aanvallend ben ik goed, maar verdedigend moet ik echt verbeteren. Waar de bal zich ook op het veld bevindt, ik probeer altijd te kijken naar hoe Karsdorp zich positioneert op het veld. Ik voel me redelijk goed met de bal, maar in de Serie A sta je tegenover spelers van absolute wereldklasse."