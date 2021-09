Masturberende Lille-supporter moet na derby vrezen voor gevangenisstraf

Dinsdag, 21 september 2021 om 19:30

De volledig uit de hand gelopen derby tussen RC Lens en Lille OSC krijgt voor één supporter nog een heel flink staartje. Een supporter van Lille werd tijdens het duel al masturberend voor het vak met de fans van de tegenstander gefotografeerd en wordt nu door de Franse justitie vervolgd voor openbare seksuele handelingen, zo schrijft La Voix du Nord. Als hij schuldig wordt bevonden, kan hij een gevangenisstraf van een jaar en een boete van 15.000 euro opgelegd krijgen.

La Voix du Nord deelt een geblurde foto van de masturberende Lille-supporter, die eveneens rondging op social media. Deze foto is ook in handen gekomen van de Franse justitie. De man, die masturberend voor het vak met Lens-supporters stond, moet daardoor vrezen voor een flinke straf. Het uitvoeren van seksuele handelingen in het openbaar is namelijk strafbaar.

Derby Lens-Lille : un supporter lillois va être poursuivi pour exhibition sexuelle https://t.co/uvw6T96mIM pic.twitter.com/teP1Qf5GBi — La Voix du Nord (@lavoixdunord) September 21, 2021

De derby tussen Lens en Lille (1-0) liep zaterdagavond volledig uit de hand. Supporters van Lens stormden tijdens de rust van het duel het veld op om de confrontatie met de fans van de tegenstander in het gastenvak te zoeken, waar het tot een confrontatie kwam. De wedstrijd werd tijdelijk gestaakt, maar kon later hervat worden. Er lopen nog meerdere onderzoeken naar de gebeurtenissen in het Stade Bollaert-Delelis.