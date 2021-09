Vincent Kompany krijgt Nederlandse rechterhand bij Anderlecht

Dinsdag, 21 september 2021 om 19:14

Willem Weijs verlaat Willem II per direct om assistent-trainer te worden bij Anderlecht, zo maken de Tilburgers via de officiële wereldkundig. De 34-jarige Weijs was bij Willem II werkzaam als trainer van de Onder-21 en had afgelopen seizoen een ondersteunende rol bij het eerste elftal. Bij Anderlecht wordt Weijs de rechterhand van Vincent Kompany, die met Craig Bellamy recentelijk een assistent zag vertrekken wegens een depressie.

“‘Ik ben blij er trots dat ik bij Willem II heb mogen werken. Vorig seizoen was een bewogen en leerzaam jaar met gelukkig een positief einde”, zegt Weijs op de website van Willem II. “Het assistentschap bij Anderlecht is voor mij een unieke kans in mijn ontwikkeling waarvoor ik graag wilde gaan. Daarom heb ik besloten op de interesse van Anderlecht in te gaan. Ik wil mijn collega’s en spelers met wie ik gewerkt heb erg bedanken voor de prettige samenwerking en goede tijd die we samen gehad hebben en wens de club het beste voor de toekomst.”

“Voor Willem is dit een geweldige stap”, zo licht hoofd jeugdopleidingen Bastiaan Riemersma namens Willem II toe. Riemersma neemt voorlopig samen met Bruno Andrade en Jasper Waalkens de taken van Weijs bij het Onder-21-team van Willem II over. “Hij heeft zijn ambities immers nooit onder stoelen of banken geschoven. Voor de Willem II Jeugdopleiding is het echter jammer dat hij weggaat, want we werken graag samen met trainers met kwaliteiten zoals die van Willem en die zich voor langere tijd aan de club willen binden.”

Weijs was sinds de zomer van 2020 werkzaam als trainer van de Onder-21 van Willem II. Daarvoor werkte hij als jeugd- assistent- en interim-trainer bij NAC Breda en in de jeugdopleidingen van PSV en Ajax. Eerder deze zomer probeerde FC Eindhoven Weijs al tevergeefs weg te halen uit Tilburg. Hij verlaat Willem II nu alsnog voor Anderlecht, de huidige nummer vijf van België.