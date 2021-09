Erik ten Hag reageert op vermeende belangstelling van Barcelona

Dinsdag, 21 september 2021 om 18:44 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 18:49

Erik ten Hag kan naar eigen zeggen weinig met de berichten uit Spanje dat hij een van de ideale kandidaten zou zijn om Ronald Koeman bij Barcelona op te volgen. Laatstgenoemde zou definitief het vertrouwen van voorzitter Joan Laporta hebben verloren en hooguit nog tot de interlandperiode in oktober op de bank zitten. Ten Hag is, ondanks een doorlopend contract met Ajax, een van de trainers die naar voren wordt geschoven door de media in Catalonië.

“Wat moet je er allemaal mee?”, vroeg de trainer van Ajax zich dinsdagavond vlak voor de aftrap van het uitduel met Fortuna Sittard openlijk af. “We zijn nu lekker met Ajax bezig.” Voormalig Barcelona-speler en -trainer Josep Guardiola, die een goede relatie met Laporta onderhoudt, zou bij Barcelona een lans hebben gebroken voor Ten Hag, stelde Jan Joost van Gangelen. “Ik weet het allemaal niet”, antwoordde de trainer van Ajax. “Laten we het gewoon over deze wedstrijd hebben.”

Thank you for supporting our team, culers. I ask you to continue doing it. We know what needs to be done to solve this situation. We are Barça. pic.twitter.com/8k94CvM5CW — Joan Laporta Estruch?? (@JoanLaportaFCB) September 21, 2021

“Dit soort geruchten is vooral leuk voor jullie, de media. Maar niet voor ons”, benadrukte Ten Hag in gesprek met ESPN. De 51-jarige oefenmeester ondertekende in april van dit jaar nog een nieuwe verbintenis met Ajax tot de zomer van 2023. “Ik weet wat ik hier heb en met welke mensen ik hier werk”, legt Ten Hag destijds de aanleiding voor zijn contractverlenging uit. “Daarnaast weet ik hoe we de volgende stap weer kunnen zetten met dit team. Ik ben hier gelukkig.”

“Ergens komen is één, ergens blijven is twee. In het buitenland staat Ajax op de kaart. We krijgen daarvoor de erkenning, maar we willen nog meer. We willen nog hoger en de topclubs in Europa ergeren”, benadrukte Ten Hag. Koeman, wiens contract bij Barcelona aan het einde van het seizoen afloopt, gaf maandagavond na het teleurstellende 1-1 gelijkspel tegen Granada tegenover Spaanse journalisten aan dat hij niet meer over zijn toekomst wil praten. Eerder liet de trainer aan de NOS nog weten dat hij met Laporta in gesprek is over een nieuw contract.

Na de 0-3 nederlaag in de Champions League tegen Bayern München en het gelijkspel tegen Granada, is in de Spaanse media een eventueel ontslag van Koeman echter onderwerp van gesprek. Een eventueel vertrek van Koeman gaat Barcelona naar verluidt miljoenen kosten. De club moet de trainer een vergoeding van zes miljoen euro betalen als er besloten wordt om hem niet voor een derde seizoen in het zadel te houden, zo werd afgelopen weekend gemeld in het programma Club de la Mitjanit van Catalunya Ràdio.

Koeman betaalde een jaar geleden zelf zijn afkoopsom van Barcelona aan de KNVB. Een clausule in het momenteel tot medio 2022 lopende contract van de oefenmeester zou er nu voor zorgen dat hij dit bedrag terugkrijgt als hij geen derde seizoen mag aanblijven in Catalonië.