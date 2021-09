Ajax moet vijf minuten voor aftrap wijziging doorvoeren in basiself

Dinsdag, 21 september 2021 om 18:43 • Laatste update: 18:54

Jurriën Timber staat dinsdagavond toch niet aan de aftrap in de uitwedstrijd van Ajax tegen Fortuna Sittard. De twintigjarige verdediger had aanvankelijk een basisplaats in het hart van de defensie in het elftal van trainer Erik ten Hag, maar moest in de warming-up met een nog onbekende ogenschijnlijk lichte blessure afhaken. Perr Schuurs is zijn vervanger in Sittard en vormt het centrale duo met Lisandro Martínez.

Mike Verweij, Ajax-watcher voor De Telegraaf, meldde tegen het einde van de warming-up dat er sprake was van overleg tussen Timber, Ten Hag en de clubarts van Ajax. Er werd vervolgens besloten dat Schuurs het afsluitende deel van de warming-up mee zou doen en vijf minuten voor de aftrap communiceert Ajax dat Schuurs Timber zal vervangen in de basiself. Voor Schuurs betekent het een bijzondere wedstrijd, want hij doorliep de jeugdopleiding van Fortuna en werd door Ajax in 2018 weggehaald uit Sittard.

"Je zag Timber al een beetje met de dokter overleggen, met een berustende blik. Van: het zit er net niet in. Hij heeft een beetje last. Niet heel erg, trouwens", vertelt ESPN-verslaggever Jan Joost van Gangelen vanuit Sittard. "Timber zit overigens wel op de bank, met lichte klachten. In het kader van de privacy mogen we niet zeggen wat dat precies is." Freek Jansen, Ajax-watcher voor Voetbal International, meldt dat Timber ziek is.