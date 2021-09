Laporta komt met videoboodschap: ‘We weten wat er moet gebeuren’

Dinsdag, 21 september 2021 om 18:27 • Chris Meijer

Joan Laporta is dinsdagavond met een nieuwe videoboodschap voor de supporters van Barcelona gekomen. De president van de Spaanse topclub vraagt de fans om ongeacht de afloop van de komende twee wedstrijden tegen Cádiz en Levante achter het team te blijven staan. Verder zegt Laporta dat het bestuur van Barcelona ‘weet wat er moet gebeuren’.

“Hallo fans, ik vraag jullie om het team te blijven steunen. Het team heeft jullie nodig en is jullie dankbaar. Jullie weten dat we moeilijke tijden beleven en in dit zijn de momenten waarop jullie achter ons moeten blijven staan”, zo begint Laporta zijn videoboodschap, die via de social media-kanalen van Barcelona wordt verspreid. Na de 0-3 nederlaag tegen Bayern München in de Champions League en het teleurstellende 1-1 gelijkspel tegen Granada is er sprake van grote onrust rond Barcelona en de positie van trainer Ronald Koeman.

Thank you for supporting our team, culers. I ask you to continue doing it. We know what needs to be done to solve this situation. We are Barça. pic.twitter.com/8k94CvM5CW — Joan Laporta Estruch?? (@JoanLaportaFCB) September 21, 2021

“Jullie kunnen er zeker van zijn dat het team er in Cadiz alles aan zal doen om te winnen”, vervolgt Laporta. Barcelona gaat donderdagavond op bezoek bij Cádiz, waarna zondagmiddag een thuiswedstrijd tegen Levante wacht. “We weten niet wat er zal gebeuren, maar ondanks het resultaat in Cádiz vraag ik jullie om achter het team te blijven staan in de volgende wedstrijd tegen Levante. Het team heeft jullie nodig. Probeer kalm te blijven. We weten wat er moet gebeuren en zullen het oplossen. Dank jullie wel en Visca El Barça.”

Er wordt momenteel nadrukkelijk gezaagd aan de stoelpoten van Koeman. Goal meldde dinsdag zelfs dat het bestuur van Barcelona al besloten heeft om de trainer spoedig te ontslaan. De grote vraag is alleen wat het juiste moment is om het vertrek van Koeman te bekrachtigen. Een opvolger heeft Barcelona nog niet gevonden en gezien het drukke schema zal de Nederlander voorlopig blijven zitten, zo klonk het.

Laporta maakte in mei al duidelijk dat Koeman, die aangesteld werd door zijn voorganger Josep Maria Bartomeu, niet zijn favoriete trainer was. Afgelopen zomer wilde Laporta al afscheid nemen van Koeman, maar daar waren toen niet de financiële middelen voor. Volgens Goal en ESPN staat Roberto Martínez bovenaan de lijst van zowel Laporta als Jordi Cruijff, de technisch adviseur van Barça. De naam van Xavi zingt eveneens rond, maar de huidige trainer van Al-Sadd is naar verluidt op dit moment niet de favoriet van Laporta.