Schmidt snapt kritiek van PSV-fans en media niet: ‘Het is nieuw voor mij’

Dinsdag, 21 september 2021 om 17:22 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 18:18

Roger Schmidt trekt zich niets aan van de kritiek die er ontstond na zijn wissels bij de kansloze nederlaag tegen Feyenoord (0-4). De trainer gaf dinsdag aan dat hij niets heeft meegekregen van de ophef die er in de media is ontstaan en zegt dat het intern ook geen issue is. Schmidt baarde zondag opzien door aanvoerder Marco van Ginkel en Noni Madueke te passeren en bij rust Davy Pröpper, Eran Zahavi en Mario Götze naar de kant te halen.

“Journalisten houden van deze vraag, maar om eerlijk te zijn denk ik als coach totaal anders”, antwoordde Schmidt op de vraag van het Eindhovens Dagblad en de NOS of hij andere keuzes had moeten maken. “Het heeft geen enkele zin om terug te kijken. Het is nieuw voor mij dat ik meest besproken man in de Nederlandse voetbalwereld ben. Natuurlijk waren we teleurgesteld over het resultaat van zondag en dat we ons normale niveau niet hebben gehaald.”

“Maar dat hoort erbij, dus dat moet je accepteren.” Schmidt denkt dat de zeperd niet voorkomen kunnen worden als hij anders had gewisseld. “Het is niet zo dat een beslissing doorslaggevend is voor de wedstrijd. Er zijn altijd meerdere factoren die een wedstrijd beslissen.” De wissel van Cody Gakpo een kwartier na de rust stuitte op de meeste weerstand. Schmidt had de woedende reacties van de fans in het stadion gehoord en zich daarover verbaasd. “Die hadden achter de ploeg moeten gaan staan, want op dat moment konden we met een 0-1 achterstand de wedstrijd nog steeds winnen.”

“Zo’n beslissing neem je als trainer op basis van wat je het beste vindt voor een team. Soms blijkt het een goede, soms een minder goede beslissing. Maar er is geen enkele garantie dat we gewonnen hadden als ik een andere keuze had gemaakt en Gakpo had laten staan”. Volgens Schmidt heeft geen enkele speler zich bij hem gemeld om zijn wisselbeleid te bespreken. “Om eerlijk te zijn is er nog nooit iemand in mijn trainersloopbaan naar me toegekomen om te praten over wissels.”

“Ik heb het de spelers ook niet gevraagd. Dat is niet mijn manier van werken.” Schmidt zal zijn wisselbeleid niet wijzigen nu er zoveel kritiek op hem neerdaalt. “Ik ben een groot voorstander van de nieuwe regel die het mogelijk maakt om vijf spelers te vervangen. Met het zware speelschema van 32 wedstrijden tot de winterstop is dat alleen maar goed. Je moet spelers van tijd tot tijd rust kunnen geven, want er wordt veel van ze gevraagd. Natuurlijk zullen die wissels weer invloed hebben op de wedstrijden.”

Götze bleek een blessure te hebben opgelopen en mist ook woensdag de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Schmidt wil geen risico's nemen met de middenvelder, die afgelopen zondag ook al de topper tegen Feyenoord miste. Daar staat wel de terugkeer van Phillipp Mwene tegenover.