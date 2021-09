Björn Kuipers raakte onder de indruk: ‘Kijk alleen al naar zijn lichaam’

Björn Kuipers is door FIFA-president Gianni Infantino nog aan het twijfelen gebracht om zijn scheidsrechterscarrière toch nog door te zetten, zo laat hij weten tijdens Smokey Sessions, de YouTube-show van FHM. Kuipers floot afgelopen zomer de EK-finale en nam vervolgens in Nederland afscheid als arbiter met het leiden van de Johan Cruijff Schaal tussen Ajax en PSV (0-4).

“Ik heb ergens nog getwijfeld om door te gaan tot aan het WK in Qatar. Dat was na de EK-finale tussen Engeland en Italië”, geeft Kuipers toe. De oud-toparbiter werd voor zijn optreden in de EK-finale overspoeld met complimenten uit binnen- en buitenland. “Ik ging nog heel even naar het veld om te kijken naar een leeg Wembley. Onderweg kwam ik Gianni Infantino tegen, de president van de FIFA. We hadden een gesprek en hij bracht mij heel even aan het twijfelen om toch nog door te gaan.”

Na lang wikken en wegen heeft Kuipers besloten zijn fluit toch definitief op te bergen. Hij kan terugkijken op een roemruchte carrière met het fluiten van de EK-finale en Champions League-finale als absolute hoogtepunten. Over zijn grootste fout ooit hoeft Kuipers niet lang na te denken: “Mijn grootste fout uit mijn carrière was de rode kaart van Zlatan Ibrahimovic (in 2016 red.), 31e minuut, Chelsea – Paris Saint Germain.” De onlangs gestopte scheidsrechter kon toen geen gebruik maken van de VAR en vond de rode kaart te zwaar bestraft. “Wij waren toen overtuigd van de juiste beslissing, maar als je de beelden ziet dan denk je oei, oei, oei. Het was beter om hem een gele kaart te geven.”

Ook gaf Kuipers tegen FHM prijs welke speler het meeste indruk op hem heeft gemaakt. “Cristiano Ronaldo. Als je ziet wat hij geeft aan het voetbal, maar ook wat hij ervoor doet. Kijk alleen al naar zijn lichaam. Maar ook hoe hij zich als mens profileert, dus ook buiten het veld. Hij is een voorbeeld voor heel veel mensen.” Tot slot kwam ook de band met zijn assistenten tijdens de YouTube-show ter sprake. “We zijn erg goede vrienden geworden. Als je zoveel met elkaar hebt meegemaakt, zoveel hebt gezien en zoveel mooie dingen hebt beleefd, dan deel je lief en leed.”