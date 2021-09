‘Cristiano Ronaldo kon daar vanaf blijven, ondertussen gingen wij los’

Dinsdag, 21 september 2021

Royston Drenthe is in zijn tijd als ploeggenoot van Cristiano Ronaldo onder de indruk geraakt van de Portugese superster. De inmiddels 34-jarige Drenthe speelde vanaf de zomer van 2009 één seizoen samen met Ronaldo bij Real Madrid en vertelt tegenover Voetbal International over zijn belevenissen met de huidig spits van Manchester United.

Ronaldo staat bekend om zijn indrukwekkende fysieke gesteldheid en Drenthe maakte van dichtbij mee hoe de Portugees voor zichzelf zorgt. "De verhalen werden bevestigd", vertelt de linksback, die momenteel speelt voor Racing Murcia. "Zelf deed ik rond die leeftijd niet zoveel extra. 75 procent van de groep liet zich na de training behandelen, ging douchen en daarna meteen naar huis. Dan was hij ondertussen extra aan het trainen in de gym of vrije trappen aan het oefenen. Daarin zag ik dat hij veel meer investeerde in zichzelf dan de gemiddelde voetballer."

Ook op het gebied van voeding onderscheidde Ronaldo zich duidelijk van de rest. "Dan was hij altijd een type dat van de jamón kon afblijven", herinnert Drenthe zich. "Eén plakje en dat was het. Ondertussen gingen wij gewoon los en aten we gewoon. Morgen weer trainen, je weet toch? It’s all good!." Ronaldo nuttigde daarbij zeker geen alcohol. "Ik heb Cris nooit zien drinken, man."

Drenthe gunt Ronaldo het succes. "Ik kan hem alleen maar bewonderen als mens", zegt de enkelvoudig Oranje-international. "Ik vind het dope om te zien hoe hij met alles omgaat. Veel mensen hebben een mening over hem zonder dat ze ooit een woordje met hem hebben gewisseld. Succes is één ding. Je hebt succes tot een bepaalde hoogte, zoals ik heb gehad. Maar hij is gewoon meer dan succes. Als je daarmee om kunt gaan, ben je gewoon een hele grote. Hij is nu zo gretig, waardoor het ook in Engeland weer gaat lukken. Hij is zo’n mannetje. Cris wil door tot zijn veertigste."