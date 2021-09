FC Groningen-verdediger Van Hintum deelt geweldig nieuws over dochter

Dinsdag, 21 september 2021 om 15:46 • Laatste update: 15:48

Bart van Hintum en zijn gezin hebben prachtig nieuws te horen gekregen. De 34-jarige verdediger van FC Groningen maakt bekend dat er geen leukemiecellen meer zijn geconstateerd bij zijn dochtertje.

Dinsdagmiddag kregen de verdediger en zijn vrouw tijdens de uitslag van de laatste beenmergpunctie te horen dat er geen leukemiecellen meer in hun dochter haar bloed te zien te is. “Om er zeker van te zijn dat de leukemie wegblijft, volgt er wel nog een traject van 1 jaar en 9 maanden. Maar hoe Chloé deze afgelopen 2,5 maand van 95% leukemiecellen naar 0,000% is gegaan, hebben we er alle vertrouwen in dat ze lekker gaat doorknallen”, laat Van Hintum weten op Instagram.

Het leven van Van Hintum zijn gezin veranderde in juni in een nachtmerrie, toen zijn dochtertje Chloé werd gediagnosticeerd met Acute Lymfatische Leukemie. Ondanks het slechte nieuws, klonk de verdediger destijds strijdbaar op Instagram. “De komende jaren zullen heel zwaar worden, maar samen gaan we dit gevecht aan. Chloé is in het dagelijkse leven al een echte strijder en dit zal nu niet anders zijn.”

Groningen noemt het goede nieuws van de familie Van Hintum op Twitter het moment van de week. Eind juni werd er door supporters van FC Groningen en TOP Oss een kaartenactie op touw gezet voor zijn gezin. Het leverde de in Oss geboren verdediger destijds bovendien vele honderden reacties via social media op. Na het positieve nieuws kan de 34-jarige linksback zich weer meer focussen op de Trots van het Noorden. Hij verlengde in maart zijn contract en maakte onlangs in de derby tegen sc Heerenveen (1-1) zijn rentree.