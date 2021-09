Götze raakte al vroeg tegen Feyenoord geblesseerd en mist Go Ahead

Dinsdag, 21 september 2021 om 15:30 • Jeroen van Poppel

Mario Götze komt woensdag niet in actie als PSV op bezoek gaat bij Go Ahead Eagles. De aanvallende middenvelder liep tegen Feyenoord een spierblessure op en is niet tijdig hersteld om mee te reizen naar Deventer. Ook Ibrahim Sangaré moet de wedstrijd missen, maar de middenvelder kan zaterdag thuis tegen Willem II waarschijnlijk wél meespelen.

Over de wissel van Götze, die tegen Feyenoord (0-4 verlies) in de rust achterbleef in de kleedkamer, ontstond de nodige discussie. De nummer tien van PSV raakte tegen Feyenoord al in de tiende minuut geblesseerd, zo maakt Roger Schmidt dinsdag bekend. Het is onduidelijk hoe lang Götze uit de roulatie ligt. De aanvallende middenvelder was uitstekend aan het seizoen begonnen en staat na dertien officiële duels op vijf goals en vier assists.

PSV kan woensdag tegen Go Ahead mogelijk wel weer beschikken over Phillipp Mwene, die de topper tegen Feyenoord aan zich voorbij moest laten gaan. Sangaré traint vanaf dinsdag weer mee met de groep, maar voor de Ivoriaan komt het bezoek aan Deventer net te vroeg. Sangaré raakte geblesseerd bij zijn nationale elftal en miste de laatste drie wedstrijden van PSV.