FC Utrecht moet rekening houden met straf voor gegooide aansteker

Dinsdag, 21 september 2021 om 15:07 • Jeroen van Poppel

De aanklager betaald voetbal heeft besloten een vooronderzoek in te stellen naar de ongeregeldheden tijdens de wedstrijd tussen FC Utrecht en RKC Waalwijk (2-2). Supporters van de thuisclub gooiden zaterdag plastic bekers bier en ook aanstekers het veld op, waarna scheidsrechter Richard Martens besloot de wedstrijd 25 minuten stil te leggen.

Aanvankelijk gooiden de fans op de tribune in Stadion Galgenwaard met plastic bekers bier, maar toen er aanstekers bij kwamen was voor Martens de maat vol. "We moeten ergens een keer een grens trekken", zei Martens bij ESPN. "Dat hebben we gedaan op het moment dat er aanstekers werden gegooid. Want als we er niks aan doen, waar eindigt het dan?"

Op basis van de verklaringen van de betrokken partijen heeft de aanklager besloten om een vooronderzoek in te stellen. Daar kan een straf voor FC Utrecht uit komen. Het is nog onduidelijk of er ook een vooronderzoek wordt ingesteld naar de gebeurtenissen tijdens de IJsselderby tussen Go Ahead Eagles en PEC Zwolle (1-0). Nadat er vuurwerk in het uitvak was gegooid, reageerden de PEC-supporters door stoeltjes het veld op te gooien. Kevin Blom legde het duel voor rust twee keer kort stil.