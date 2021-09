Messi krijgt na veelbesproken wissel extra tegenslag te verwerken

Dinsdag, 21 september 2021 om 14:36 • Jeroen van Poppel

Lionel Messi krijgt een nieuwe domper te verwerken. De 34-jarige aanvaller van Paris Saint-Germain heeft vermoedelijk een botkneuzing opgelopen na een tik tegen zijn knie, zo heeft een MRI-scan dinsdag uitgewezen. Meer onderzoek de komende 48 uur moet uitwijzen hoe lang Messi uit de roulatie zal zijn. Hij mist in ieder geval de uitwedstrijd woensdag tegen FC Metz.

Het avontuur van Messi in Parijs is nog geen groot succes gebleken. De Argentijnse ster wacht nog op zijn eerste doelpunt in dienst van zijn nieuwe werkgever. Messi raakte tegen Olympique Lyon (2-1 winst) de lat uit een vrije trap en werd een kwartier voor tijd tot zijn eigen onvrede gewisseld door Mauricio Pochettino. Messi weigerde de uitgestoken hand van zijn landgenoot en keek hem met een vertwijfelde blik aan.

Hoewel Messi dus zichtbaar gefrustreerd was over zijn wissel, was hij op dat moment al geblesseerd. "We zagen tijdens de wedstrijd dat hij naar zijn knie greep", aldus Pochettino dinsdag op de persconferentie. "Daarom maakten we deze keuze. We waren tevreden met zijn optreden. Hij scoorde niet, maar hij speelde goed. Ik begrijp de ophef en accepteer het ook, maar de spelers en hun gezondheid staan bij mij op één. Wij vonden het de beste beslissing om hem eruit te halen. Natuurlijk willen grote spelers altijd op het veld staan."

Pochettino zei dinsdag ook dat het tijd kost om automatismen in te slijpen bij zijn ploeg, die bestaat uit veel nieuwe spelers. "We speelden tegen Lyon 4-2-3-1 en we slaagden er beter in om de bal rond te laten gaan", aldus de Argentijn. PSG moet het de komende tijd nog stellen zonder Sergio Ramos, die individueel werkt aan zijn herstel en nog wacht op zijn debuut. Marco Verratti, die de afgelopen drie wedstrijden moest missen door een knieblessure, heeft dinsdag de groepstraining hervat.